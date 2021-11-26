遭廢料門架倒塌壓死堆高機工人　公司認錯賠920萬元獲緩起訴

▲桃園市張姓男子今年3月間在觀音區某金屬公司擔任堆高機操作人員，整理物料時堆高機門架倒塌將張壓傷，送醫急救後不治，家屬對張姓協理等人員提告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓堆高機工人今年3月間在觀音區某金屬公司整理廢料，突然門架傾倒，張受困於門架與堆高機車身間，經送醫急救後仍因顱內出血與創傷性休克不治，事後家屬提告公司謝姓負責人等3人提告過失致死罪嫌；檢方複訊謝姓負責人時，對於過失致死坦承犯行，桃園市政府勞檢處亦提供重大職災檢查報告、警方也提供現場採證報告等佐證，由於該公司事後已透過調解完成920萬元賠償，家屬同意給予謝姓負責人等3人緩起訴，檢方偵結予以緩起訴處分，但要謝等人各向國庫支付2萬元。

檢警調查，張姓工人於今年3月19日晚間6時許在觀音區某金屬公司擔任堆高機操作人員負責整理金屬廢料，當時張將裝有廢料之清理車欲清倒在大貨車上時，突然門架倒塌壓在堆高機上，張受困於堆高機與廢料桶之間昏迷，同仁見狀趕緊送往部立桃園醫院新屋分院急救，仍因頭腹部鈍挫傷併顱內出血、氣血胸與創傷性休克傷重不治，事後家屬對公司與67歲謝姓負責人、39歲彭姓人事主任與56歲張姓協理提告過失致死罪嫌。

▲桃園市張姓男子今年3月在觀音區某金屬公司整理物料時遭堆高機門架倒塌壓死，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，謝等3人坦承犯行，現場目擊證外籍工也作證公司確有疏失，桃園市政府勞檢處亦函覆重大職災檢查報告書、大園警方也提供現場勘查蒐證紀錄、醫院死亡證明書與堆高機定期檢查表等證物佐證。

檢方審酌，雇主對於1噸以上之堆高機，應指派經特殊作業安全衛生教育訓人員操作，即使廢料整理業務亦應該注意，案發當時並非不能注意，業主疏於注意以致肇事，自有過失，導致張姓被害人因上害而死亡，足認其過失與死亡有相當因果關係，將謝等3人依過失致死罪嫌起訴，惟認謝等3人坦承犯行且態度良好，透過調解已與家屬達成和解，並已賠償920萬元給家屬，家屬同意給謝等3人緩起訴，偵結予以緩起訴為期1年處分。緩起訴確定之日起6個月內須向公庫各支付2萬元，彭姓人事主任並參加法治教育1場次。

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