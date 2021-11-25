老公不夠好找前男友組「棒球隊」扁他　蛇蠍女撂人行兇下場曝

▲桃園市黃姓女子不滿老公對她不夠好，去年6月間竟找江姓前男友夥同蔡姓、姓男子與謝姓少年持球棒、鐵棒等凶器埋伏停車場江李姓男子痛毆險死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子僅因老公對其不夠好而懷恨在心，去年6月間找來江姓前男友，再邀集蔡姓、楊姓男子與謝姓少年持球棒、鐵棒在大溪區某停車場埋伏，李姓男子露面後，江等人一擁而少持球棒等兇器痛毆李男網頭部痛毆倒地，經送醫急救後幸運撿回一命；桃檢複訊後將黃女、江男等5人依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，年約20歲的黃姓女子疑因不滿丈夫李姓男子對其不好，因而懷恨在心，去年6月2日深夜11時許找來23歲的江姓前男友，再邀集蔡姓、楊姓男子與17歲的謝姓少年5人分乘2車，備妥球棒、鐵棍至大溪區某停車場埋伏，商討如何處理李姓男子。

李男出現停車場後，江等人一擁而上，分持球棒、鐵棍等兇器朝李男頭部與身體等處痛毆，李男當場被打得鼻青臉腫倒地昏迷，緊急送往國軍桃園總醫院急救，醫院診斷出有頭部創傷並腦部蜘蛛網膜下腔出血與顱骨骨折、氣腦、下頷骨骨折、左眼挫傷與四肢多處擦挫傷等傷勢，經急救後幸運撿回一命，李男事後驗傷報警提告黃女、江男等5人。

桃檢複訊時，黃女等人坦承犯案，辯稱沒有要殺害老公的意思；江姓男子則否認認識同案蔡姓、楊姓男子與謝姓少年，辯稱只是剛好遇到而已。其餘蔡姓；楊姓男子與謝姓少年則坦承參與鬥毆情事；檢方根據警方提供現場監視畫面、醫院提出驗傷診斷證明與李男指證等佐證，認為黃女等人犯行明確，偵結將黃女等人依殺人未遂罪嫌起訴，謝姓少年則由少年法庭審理中。

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