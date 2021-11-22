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社會 社會焦點 保障人權

台北港貨輪「左轉加速」撞翻領港船　2船員落海亡...這4人下場曝

▲▼台北港貨輪撞引水船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市八里區台北港去年3月發生領港船「永華6號」遭香港籍貨輪「騏龍輪」撞翻釀2死意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「永華6號」領港船去年3月，遭香港籍「騏龍輪」貨輪駛入新北市八里區台北港時撞翻，導致領港船59歲楊姓船長、28歲李姓船員不幸墜海身亡。檢方追查發現，永華6號搭載台北港引水人陳雲龍登上騏龍輪要接引入港，而騏龍號船長當時向水手下達偏左方行進指令，三副則加速船舶速度，導致2船撞擊。士林地檢署偵結，依過失致死罪將陳雲龍、黃貞銀、江周林、林錦浩起訴。

黃貞銀、江周林、林錦浩分別為騏龍輪（屬中國香港騏龍公司所有、中國福建省鑫安船務公司管理）的船長、三副、水手，陳雲龍為台北港的引水人，為執行引水業務的人。

去年3月9日下午2時許騏龍輪從台中港離開，當晚7時許在台北港口外防波堤，以無線電與台北港信號台聯絡完成報到手續，並連繫引水站，陳雲龍便搭乘楊姓船長、李姓船員駕駛的永華6號前來接引。

▼領港船永華6號翻覆後，楊姓船長遺體隔日才被尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台北港貨輪撞引水船，船長找到了。（圖／記者陳以昇翻攝）

豈料，陳雲龍從騏龍輪左舷登船後，騏龍輪船長黃貞銀、負責航速的三副江周林、負責掌舵的水手林錦浩，卻未注意永華6號在船頭左側行進，黃貞銀仍向水手下達向左方向行進的指令，甚至些微加速，導致2船當晚8時24分發生碰撞，導致永華6號翻覆後沉沒。

黃貞銀出庭時坦承碰撞前有下指示，檢方認為黃、江、林應保持正確瞭望，或使用雷達及電子海圖，瞭解周圍船泊位置及動態，卻疏未注意永華6號在船頭左側行進，且沒減速慢行，引水人陳雲龍也未對黃等人操作行為予修正，而永華6華當時也因疏於注意緩輪慢行，不得與他船並列航行獲超越他船，貿然超越騏龍輪，釀2船發生碰撞，永華6號則翻覆沉沒。

黃貞銀（已離境）、江周林、林錦浩（交保境管）、陳雲龍被依過失致死罪起訴、陳雲龍另觸犯引水法，建請法院從一重處斷；至於騏龍輪陸籍大副黃江波因無積極證據，依罪嫌不足不起訴。

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