桃園大貨車失控追撞3轎車釀3傷　台66線東向一度塞車紫爆

▲桃園市楊姓男子25日上午駕駛大貨車行經台66線東向27公里處，失控追撞前方車輛，造成連續4輛車被衝撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市境內今天車禍頻傳！楊姓男子25日上午駕駛大貨車行經台66線東向平鎮路段時，突然失控追撞前方車輛，因撞擊力道強近還追撞共4輛轎車，警方與消防人員到場處理時，陸續救出受困駕駛與乘客，總計3人受傷，所幸均無生命危險，警方為4名駕駛酒測均無酒精反應，這起車禍造成東向嚴重塞車，肇事原因仍由警方調查中。

▲66線東向27公里處25日上午發生連環車禍，造成3人受傷，警方與消防人員在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，21歲的楊姓男子上午9時40分許駕駛大貨車從台66線往大溪方向行駛，行經東向27公里處，疑似未注意前車狀況失控追撞前方車輛，結果釀成4輛車連環車禍，意外發生時正值上班尖峰，後方車陣嚴重回堵數公里。

▲66線東向27公里處25日上午發生連環車禍，造成3人受傷，現場車輛嚴重扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局救護人員到場，將4輛車駕駛與乘客陸續救出送醫，其中55歲轎車陳姓駕駛右大腿骨折、45歲簡姓男子肢體疼痛、右小腿骨折、40歲林姓女子性四肢疼痛，3人均無生命危險，已送醫治療。

▲66線東向27公里處25日上午發生連環車禍，現場車輛一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮交通分隊小隊長馮嘉裕表示，員警為4輛車故駕駛進行酒測，均無酒精反應，肇事原因初判為大貨車未注意前方車況釀禍，警方正調閱附近監視畫面釐清肇事原因，並呼籲駕駛人上路時，應遵守相關交通法令，隨時注意車前狀況，以避免發生事故。

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