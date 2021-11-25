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聯結車凌晨國道桃園段失控翻覆　北上車流一度紫爆塞10公里

▲一輛聯結車25日凌晨4時許行經國道中山高北上55公里處，疑似閃避不明物體失控衝撞外側護欄翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

一輛聯結車25日凌晨4時許行經國道中山高北上55公里處，疑似閃避不明物體失控衝撞外側護欄翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛聯結車25日凌晨4時許行經中山高桃園北上路段時，疑似閃避不明物體失控衝撞外側護欄翻覆，駕駛楊姓男子幸運未受傷，但意外現場占用外側車道，現場一片狼藉，國道警方處理時趕緊通知交控中心，並找來大型拖吊車趕來處理，清晨上班尖峰時，後方圍堵逾10公里，桃園北上路段紫爆，直至上午8時許才排除，但後方車流才逐漸舒緩中，至於肇事原因仍由國一警方調查釐清。

▲一輛聯結車25日凌晨4時許行經國道中山高北上55公里處，失控衝撞外側護欄翻覆，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛聯結車25日凌晨4時許行經國道中山高北上55公里處，失控衝撞外側護欄翻覆，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方指出，25日4時4分，由30歲的楊姓男子駕駛聯結車由新竹往台北方向行駛，行經國1北上55K處時，突然失控往外側護欄衝撞，整輛聯結車重心不穩翻覆在外側護欄外，並占用外側路肩，警方獲報後立即趕往處理，所幸駕駛幸運逃離，無人受困與受傷，員警並通知交控中心、緩撞車與大型重力機械拖吊車到場處理。

▲一輛聯結車25日凌晨4時許行經國道中山高北上55公里處，衝撞外側護欄翻覆，大型吊車趕來救援拖吊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛聯結車25日凌晨4時許行經國道中山高北上55公里處，衝撞外側護欄翻覆，大型吊車趕來救援拖吊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大型動力機械拖吊車於清晨6時許抵達現場拖吊，7時12分板車由公司派遣車輛載離肇事的聯結車，8時許現場完全排除恢復通行，但後方圍堵車陣一度長達10公里，事故排除後，北上車陣逐漸消化中。

至於肇事原因，根據駕駛楊姓男子指稱，是閃避前方不明物體才失控衝撞護欄釀禍，警方將調閱現場附近監視畫面釐清肇事原因，並用路人注意行車安全。

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