家裡抽菸引大火竟自顧逃命！害14歲女兒嗆死　落跑老爸下場出爐

▲桃園市賈姓男子今年2月間在八德區住家2樓抽菸後不慎引發火災，事後逃離火場，消防人員救出受困3人，其中14歲女兒送醫急救後因缺氧性腦病變導致呼吸衰竭變不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賈姓男子今年2月間農曆過年假期在八德家中2樓抽菸，未將菸蒂熄滅後逕自上廁所而引發火災，賈發現家中陷入大火與濃煙後居然率先逃出，屋中的3名家人則被消防人員先後救出，其中14歲的女兒送醫救治後因吸入性嗆傷等傷勢不治；檢方複訊時認為賈抽菸衍生火災與女兒死亡有相當因果關係，偵結依過失致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，44位的賈姓男子今年2月15日上午近10時許在八德區住家2樓房間抽菸，之後未將菸蒂熄滅逕自上廁所，因菸蒂火種引發火警，賈見屋內竄出濃煙與大火，未叫醒屋內家人下匆忙逃離火場。

桃園市消防局人員據報到場灌救，分別在2、3樓救出賈妻與3名女兒，其中14歲二女兒因在熟睡中，被救出時有吸入性嗆傷與全身百分之20燒灼傷，經送醫搶救後一度恢復呼吸心跳，但最終仍因缺氧性腦病變併呼吸衰竭不治死亡。

桃檢複訊時，賈男坦承案發時在2樓房間抽菸，消防火災鑑定也認為起火點位於2樓房間內；檢察官參酌法醫驗屍報告與相驗筆錄、桃園市消防局火場鑑定報告，足證賈男抽菸引發火災，與二女兒死亡有相當因果關係，且屋內裝潢一有火警燒毀等證據，足認賈有過失致死犯行，偵結依過失致死罪嫌將賈男提起公訴。

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