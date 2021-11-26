與蔡壁如不同調！被問黃珊珊2022勝蔣萬安？　柯文哲：of course

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲任期將屆滿，誰接棒首都市長備受外界關注。民眾黨立委蔡壁如日前表示，從民調來看，國民黨立委蔣萬安看起來贏定了，似乎不看好已表態參選的台北市副市長黃珊珊，引發議論。但柯文哲26日持相反態度，對於黃珊珊是否勝過講萬安，表示「of course」（當然）。

▲台北市長柯文哲26日上午為今年的士林官邸菊展開幕。（圖／記者陳家祥攝）

朝野各黨積極備戰2022縣市首長選戰，其中柯文哲任期將屆滿，誰接棒首都市長備受外界關注；目前蔣萬安呼聲高，黃珊珊表態參選，而民進黨方面，則有衛福部長陳時中及前文化部長鄭麗君被點名。

針對北市長選舉，蔡壁如24日受訪時表示，就民調來看，蔣萬安看起來贏定了，且蔣都沒有出來說話或做很激烈的事情，民調卻都維持在高檔，「這讓我們對網路熱度這件是重新思考，是否選民已經有所選項，不一定每天講一堆話，支持度就會高。」

對於柯文哲的高支持度似乎沒辦法轉移到黃珊珊，蔡壁如說，因為兩個人特質不太一樣，黃珊珊最大的特色就是溫柔婉約的氣質美女，過去當議員有她犀利的問政風格，但現在當副市長後柔軟許多，但還是要能夠提出政策，畢竟她在行政單位，更知道政策怎麼走，可以好好跟民眾報告這些。

但柯文哲26日卻表達出跟蔡壁如不同的態度。柯文哲上午在士林官邸菊展開幕的記者聯訪上，被問到「市政是延續的，你覺得黃珊珊當接班人可以勝過蔣萬安跟陳時中嗎？」

柯文哲表示，「of course」，政治還是要學習跟經營，因為有很多規則；以他自己為例，當台北市長前兩年搞不清楚狀況，老實講1個8萬人團體要熟悉需要花很長時間，且政治也是專業，也有SOP，需要花很長時間去學習。