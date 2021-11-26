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基捷北捷有280公尺距離「轉乘效果很差」　柯文哲：不要為了做而做

▲▼台北市長柯文哲26日上午為今年的士林官邸菊展開幕。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲26日上午為今年的士林官邸菊展開幕。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

基隆捷運日前爭議不斷，台北市長柯文哲也針對此事屢屢對中央開砲，交通部長王國材26日與柯文哲見面希望能達成共識，柯文哲會後表示，捷運路線雙方大部分有共識，只是有些路線改變涉及國土規劃需要重新思考，且基隆捷運若往西與文湖線交叉點距離280公尺，轉接效果會很差，「交通建設還是要實事，要做就要有效率、有效果，不要為了做而做」。

針對捷運路線，柯文哲表示，大部分有共識，「只是我有交代他們還是有些要注意，因為路線要改變這我同意，但是如果路線改變，不走台鐵的原來的路線的話，那就涉及國土規劃」，所以不要為了要開工而開工，這涉及國土規劃、都市計畫要重新規劃，如果讓基隆、新北、台北各自去調配的話會衝突，所以行政院才成立專案辦公室，把基隆的國土規劃要重新拿出來思考。

針對東部環狀線轉接的效果問題，柯文哲解釋，基隆捷運往西走，目前跟文湖線交叉點距離280公尺，「所以轉運效果很差，一定要到東環才接上我們的捷運線」，這個要求捷運站的設計要做到像忠孝新生站這樣，最理想是像中正紀念堂站或是東門站，車輛的轉接非常方便，目前基隆捷運往西的交叉點在文湖線上、兩個站相差280公尺，「我當面就跟他講說這個沒有轉接效果」。

針對這次的政策爭議，柯文哲評論，「交通建設還是要實事，要做就要有效率、有效果，不要為了做而做」，八堵到基隆那段台鐵是沒辦法廢掉的，因為基本上基隆港還在，還是要保持貨運的功能，在這個前提下，後面要怎麼設計再來討論，「我說你們就講實話，不要給人民不切實際的希望」。

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