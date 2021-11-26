「雙城論壇是城市間交往」　柯文哲：不需涉及意識形態問題

▲台北市長柯文哲26日上午為今年的士林官邸菊展開幕。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

今年的台北、上海雙城論壇將在12月1日登場，由於新冠肺炎的影響，這次同樣採視訊方式舉辦。針對副市長黃珊珊在臉書發文稱台灣是主權獨立的國家，市長柯文哲表示，「雙城論壇還是兩個城市間的交往，不需要涉及意識形態問題」。

台北市政府日前表示，台北市與上海市為持續推展城市交流，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦「2021台北上海城市論壇」，並考量現階段兩市各有檢疫管制，今年論壇比照去年型態，仍採視訊方式舉辦。

對此，柯文哲今天受訪時也表示，雙城論壇還是兩個城市間的交往，不需要涉及意識形態問題，我們還是純粹解決兩岸人民的民生問題，務實地去解決，不會有什麼大問題，雙城論壇，我們市長還是官方定調。

另外，台北市政府也表示，台北市與上海市在過去1年皆面對疫情爆發的嚴峻時期，也積極努力化危機為轉機，引領產業轉型升級、促進經濟復甦，以迎接未來的新常態，因此今年論壇以「新經濟、新發展」為主題，並就「後疫情時代產業數位轉型」、「無圍牆博物館與建築可閱讀」議題規劃2場主題演講。

北市府指出，雙方將透過視訊交流，相互分享在後疫情時代，如何持續推展產業數位轉型，重塑產業經濟的新模式，以及如何保存及整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，把整座城市打造成為博物館，並規劃簽署合作備忘錄，在動物園、國樂團及創新科技3個領域進行交流與合作。

最後，北市府也強調，柯文哲對於兩岸城市交流一直秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的原則與務實態度，認為兩岸應該對話交流、累積善意、促進互信；過去兩市透過雙城論壇的平台，彼此交流和相互學習，已有許多具體的成果，未來也期盼在此良好的基礎上，繼續推展交流與合作，共同增進兩岸人民的福祉。