國外IG超夯裝置藝術來高雄了　2022台灣燈會首件作品駁二登場

▲2022台灣燈會在高雄首件作品駁二登場，是國外IG廣為流傳的裝置藝術。（圖／高雄市政府文化局提供）

記者賴文萱／高雄報導

近日在駁二大港橋旁的碼頭上，出現了一座神秘木箱，許多來往民眾好奇又疑惑，紛紛向駁二工作人員詢問打聽。原來這是即將登場的「2022台灣燈會在高雄」，位於愛河灣主場第一件預備亮相的作品，前晚由高雄市副市長史哲與副祕書長郭添貴、觀光局長周玲妏共同開箱測試燈光，預告將在本週六（27日）晚間6點點亮。

高雄闊別20年再度主辦台灣燈會，這次希望透過雙主場的燈會，帶給大家不一樣的城市風貌。在疫情下的此刻，市府團隊努力打造「2022台灣燈會在高雄」成為後疫情時期的世界之窗，特別與許多國際重要的燈節、光節、藝術節串聯，邀請許多精彩的作品來到高雄展出，同時也將盡量從中選擇一些適合城市長久設置的作品。





▲▼2022台灣燈會在高雄首件作品《趨Absorbed by Light》，作品中央有個空位，每個人都可以坐著成為作品的一部份。（圖／高雄市政府文化局提供）

「2022台灣燈會在高雄」首件登場的作品《趨Absorbed by Light》，來自英國藝術家Gali May lucas與德國藝術家Karoline Hinz共同合作，曾在阿姆斯特丹光節大放異彩，並且在IG廣為流傳的作品。

作品中央有個空位，每個人都可以坐著成為作品的一部份，身後的背景，是大港橋畔時時變化的天色雲彩。作品巧妙體現當下生活的寫照，智慧型手機照亮了生活，但也綁架了自由。人們沉溺於手上的發光體，花了更多的時間參與虛擬現實，而忽視了周圍的現實世界。

史哲指出，我們擔心著手機過度使用會造成人際疏離，卻又慶幸著還好手機可以在疫情期間維繫日常，透過手機相互聯繫、解決生活難題、下單各種生活用品、預約施打疫苗、紀錄疫情期間的足跡、隨時掌握疫情變化，讓自己和世界沒有距離。

▲2022台灣燈會在高雄首件作品，本週六晚間6點亮燈。（圖／高雄市政府文化局提供）

史哲說，高雄確認要舉辦台灣燈會，比起其他縣市都晚了整整一年，籌備期間更面臨到疫情的考驗，但籌辦團隊絲毫沒有停下腳步，積極的規劃、測試，很多市民朋友都陸續在衛武營、駁二、高流、愛河發現了努力測試中的階段性成果。

這次「會前會」的概念，就是希望燈會不只是曇花一現，有一些非常值得欣賞的作品將提前設置完成，讓大家都有機會能夠好好欣賞，拍照留念，從今年看到明年。

