植栽控必訪！駁二打造整棟綠意秘境　「植爽相談吧」創作展開跑

▲植物控必訪！駁二藝術特區即日起於大勇區C5倉庫當代館推出「植爽相談吧Re:Plant-植感創作展」，將一整棟倉庫佈滿植物創作，打造一處綠意自然秘境。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

植物控必訪！駁二藝術特區即日起於大勇區C5倉庫當代館推出「植爽相談吧Re:Plant-植感創作展」，將一整棟倉庫佈滿植物創作，打造一處綠意自然秘境，更有植物測驗搭配精油香氛，帶領參觀者找到專屬自己的療癒指引。

高雄市政府文化局長王文翠表示，這一年多以來疫情造成的生活緊繃，讓人們花更多時間待在家，許多人也透過栽種植物舒緩緊張，駁二當代館推出「植爽相談吧」展覽，便反映了這樣的後疫生活。歷經疫情警戒降級，持續調整解封的階段，人們開始恢復看展生活，「植爽相談吧」用一整棟倉庫的植物與你心靈交流，打造兼具設計美學及多元情境的療癒型創作展。

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一進入展場，首先撲鼻而來的是植物的各種氣味，約翰森林以「跟著植覺一起走」帶領大家透過簡單的植物測驗搭配精油香氛，找到專屬自己的療癒指引；而「植氧採集」設計師尹顯玲則採集山的智慧，以等高線的巧思，分享不同海拔的植物辨識及前所未聞的特殊用途。

▲「永不枯萎的紙蕨」Wuba Yang的剪紙作品，與真實植物的對照難辨真假。（圖／高雄市政府文化局）

身兼展場植栽設計的藝術家許登栗，藉由創作「詩意—棲居」的植物裝置作品來敘說夢想中的住所；「永不枯萎的紙蕨」Wuba Yang以細膩的剪紙及立體塑型技巧重現臺灣原生種蕨類的不同姿態，與真實植物的對照令觀者難辨真假、嘆為觀止；「家の日嚐料理」分享純植物料理食譜，從產地、選購至生活實踐，將純植物的「日嚐美學」打包成冊，完整感受料理人張又藺Janna的生活提案。

▲「植氧採集」設計師尹顯玲採集山的智慧，以等高線的巧思分享不同海拔的植物辨識及用途。（圖／高雄市政府文化局）



插畫家翁靖雅以植物構造為題，描繪植物無所不在的「偏植生活」，創作一系列住在植物裡的異想畫面；而質物霽畫所創作的「水晶陣—和平陣型」，以生活常見的物件及複合媒材模擬水晶與礦物的質地，帶領人們靜下心尋找內在的永恆與可能；島民集合的「叢心出花」精心打造光影體驗，認識21種臺灣特有種花。擅長玩特殊印刷技法的一步工作室，以「成為 光」系列海報展出與觀者的互動，透過特殊油墨印刷，照射到紫外線即可顯像，巧妙呈現植物與光彼此陪伴的日常。

「植爽相談吧Re:Plant-植感創作展」即日起至2022年2月28日在大勇區C5倉庫當代館展出，主辦邀請民眾放下城市中的匆忙緊繃，以五感體驗感受植物的陪伴，透過創作認識植物所帶來的生活哲學。