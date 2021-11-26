過去反萊豬今挺進口！林靜儀「時空背景不同」被他酸：傻還是蠢

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過去反萊豬今挺進口！林靜儀「時空背景不同」被詹為元酸：傻還是蠢

▲▼顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

▲台中第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒（左）、民進黨候選人林靜儀（右）。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台中第二選區立委補選戰況激烈，民進黨候選人林靜儀日前被質疑，2016年任職立委時反對萊豬進口，如今卻改口贊成萊豬進口，她回應當年與現在「時空背景不同」。對此，國民黨青年部副主任詹為元表示，林靜儀根本在鬼扯，「不知道是傻還是蠢」、「是在騙三歲小孩嗎」。

詹為元25日在臉書表示，林靜儀被發現當立委時「反對萊豬進口」後，解釋2016年台灣還是口蹄疫疫區，台灣的豬肉不能出口，「因此必須以政策來影響國外豬肉進來台灣，進而影響國內豬肉權益」，但當時的提案主文根本沒有寫到擔心國內豬農，質疑林靜儀「在騙三歲小孩嗎？」

詹為元進一步指出，台灣2005年早就在進口「不含萊劑」的美國豬肉了，「當時就沒有美豬嗎，美豬2005年就進口了好嗎，所以當時不含萊劑的美豬沒傾銷問題，不影響台灣豬農權益嗎」。他最後說，林靜儀不知道是傻還是蠢，「鬼扯，自己打臉自己，還不覺得丟臉，我都替妳感到羞愧了」。

▲▼昔反萊豬進口今打臉！林靜儀神回「這句」遭轟：傻還是蠢。（圖／翻攝自臉書）

▲過去反萊豬今天挺進口，林靜儀「時空背景不同」被他酸：「傻還是蠢」。（圖／翻攝自臉書）

國民黨候選人顏寬恒22日質疑，林靜儀2016年任職立委時，在立法院提案反對萊豬進口，結果現在又改口贊成萊豬進口，「2016年的林靜儀，打臉了現在的林靜儀，也打臉了民進黨」。

對此林靜儀表示，她不認為萊豬是食安議題，而是國際貿易議題，在國際貿易上，台灣有加入CPTPP的可能性，在國貿上豬肉要出口，但他國要求互惠、平等原則之下，這是為何民進黨要投不同意票，主要是不要讓議題成為貿易上的障礙。

她也說，2016年反對萊豬進口，主要是當時台灣是口蹄疫疫區，台灣豬肉不能出口，所以才會反對萊豬進口，避免國外豬肉進入台灣，影響台灣豬農權益，但現在台灣已脫離疫區，才會希望開放更多自由貿易，是時空背景不同。

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