加強陸戰打破顏家勢力　林靜儀：陳柏惟能當選「我也行」

▲林靜儀、陳柏惟在民進黨全代會同台。（資料照／翻攝自民進黨直播）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中第二選區立委補選將在明年1月9日進行，民進黨候選人林靜儀對上地方實力紮實的國民黨候選人顏寬恒，面對主打陸戰的顏寬恒，林靜儀今（25）日接受訪問表示，陳柏惟當初也是打空戰，結果「陳柏惟當選了」。

林靜儀接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，林靜儀表示，前基進黨立委陳柏惟當初也是挾帶高知名度來到中二選區，當時在全國大選的氣氛下，年輕人對政治抱有期待，所以陳柏惟當選了。現在，她接下這一棒，時常會遇到接生過的婦女或小孩，這是其他政治人物接觸不到的，也代表不是與台中毫無淵源，加上曾經出過書的關係，「婦女議題」也是她在這次選舉能夠較受到關注的優勢。

該如何打破在地家族勢力，林靜儀表示，大家都很清楚，中二選區過去有明確的家族勢力或是地方的特定組織，她指出，「不能否認這個家庭過去可能對於地方做了什麼，但也有一些沒做，或是這些做了什麼之中它們獲得更多？」，這是大家必須去檢視的地方，權力與金錢的結構，當地年輕人是覺得不公平的。

林靜儀提到，某次有位阿伯問她，「是不是民進黨的？」，林靜儀回答，「是」，那位阿伯就說，「水！」，代表對於民進黨支持者來說，她是一個明確的選項，但她必須加強陸戰能力，在短時間內讓民眾知道她是民進黨的候選人，這會非常需要在地組織和6位議員的幫忙。

此外，林靜儀邀前交通部長林佳龍擔任競選主委，但卻被顏寬恒嘲諷「我不曉得是來幫林靜儀還是害林靜儀？」對此，林靜儀說，不會因為外界的批評因此傷害選情，能由林佳龍部長擔任競選總部主委，感到非常高興，許多民眾也很期待，而且林佳龍確實在交通部遇過很多辛苦的事情，支持者對於我們的團隊很團結非常開心。

林靜儀說，有很多人跟她透露「希望改變」，過去對於地方政治覺得很無助、無奈、缺乏改變的可能，但在陳柏惟當選後，發現原來可以支持跟以前長輩不一樣的候選人，或是不同政黨可以為這裏帶來不同契機，這改變一開始就不會退縮，接下來一定會發生更多更好的改變。