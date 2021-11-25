　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林靜儀批顏寬恒「不是做佛心的」　顏家搶台中港倉儲「必有利益存在」

▲▼顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

▲顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

台中中二選區立委補選候選人顏寬恒日前遭爆擔任立委時，濫用職權阻撓台中港務公司105號碼頭經營案，引發選舉話題，中二選區候選人林靜儀25日接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，「做倉儲產業一定是有利益存在，顏家不是做佛心的」，希望顏寬恒可以說明清楚反三接是否與此有關、當時為什麼這樣質詢，並呼籲台灣利用這次選舉檢視此事件的利益、資源糾葛。

林靜儀表示，在現在還要燒煤的情況下，確實要有煤炭倉儲，而民進黨一直提倡要增氣減煤，如果顏家也要主張增氣減煤，說以後用不到這個倉儲空間，民進黨會覺得很棒，表示他們不是為了利益。

林靜儀認為，做倉儲產業一定是有利益存在，顏家不是做佛心的，通常在政府立場，都是官不與民爭利，若資源可以讓民間公司使用，多數政府在扣掉國安的情況下都會去鼓勵。

林靜儀強調，這爭議是屬於一連串的，例如三接遷離後會增加燃煤，而燃煤又跟顏家倉儲有關，外界就會討論，搞了老半天，原來顏家是得到利益的一方，「顏家是不是要說明清楚，不支持三接天然氣接收站是否跟煤炭倉儲利益有關」。

林靜儀表示，在看過顏寬恒的質詢後，「看得出來顏寬恒在質詢這個議題時，質詢內容應該不是只有自己的主張，可能還包括幕僚，甚至是整個團隊給的主張，他當時可以質詢，代表他現在更有辦法來跟大家說清楚，當時質詢的內容是什麼？為什麼這樣質詢？還有是用哪些資料來源評估如何跟交通部做要求？」

林靜儀認為，若政府要把資源掌握在自己手中，就要說清楚是否因為有國安議題、民間組織無法處理之事等，但在質詢當下，很難知道是否是多數選民的託付，還是特定組織（指顏家）的託付？

林靜儀分析外界感興趣的兩個問題，第一，在當初質詢過程中，台中港當地選民希望官方資源可以一一下放到民間公司，還是其實是放給有關係的特定人士？第二，假設當初時任交通部長林佳龍很強悍地說，「不可能沒辦法，國家才能夠處理」，相信一定會有很多希望國家越來越公開資源、透明監督的聲音會說，「當初堅持要官方是不是有什麼理由？」

針對有沒有弊案、利益糾葛，林靜儀認為，都要到後來才能去查，但回過頭來看，當初覺得是一個希望官方把資源下放給民間公司的事件，原來跟某些特定組織有關，但這不僅是只有中央的問題，中央跟地方、國會議員、國會制度、國會監督跟地方議會監督也是有關聯，所以這其實是很大的題目，不是只是為了選舉這麼簡單而已。

林靜儀強調，這件事牽涉到地方議會、地方民意代表、中央民意代表以及中央政府權責，這中間其實彼此關係跟利益是非常複雜，希望這次全台灣關注這場選舉，也可以把這件事的資源，以及利益之間的盤根錯節好好地檢視。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
印度神童「血月」預言　12月後小心5件事
快訊／陸軍訓練爆意外！　士官「2手指被炸斷」
啦啦隊女神打BNT「衣服一拉走光」　巨胸全露！
快訊／買民生用品中200萬！「這間全聯」開出發票特獎
快訊／陽岱鋼決定離開巨人隊！　經紀公司證實了
譚詠麟拒認睡23歲女粉！　男友再放話「奉陪到底」
16輪疫苗規劃曝！　2方式預約施打
快訊／高雄女爬山遭持刀男「勒脖拖行襲胸」　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜因疫苗問題被黨內圍剿？　王世堅力挺：小人才會在暗處攻擊

保護超商營業安全　內政部：強化員工防暴訓練、自購防衛器具

不滿林麗蟬遭曲解「反萊豬公投讓台灣艱難」　國民黨還原逐字反擊

台中港105號碼頭標案爭議　張禹宣揭3大真相：蔡其昌凍結10億元預算

快訊／澎湖北寮海灘發現未爆水雷　明上午實施現地爆毀作業

林靜儀批顏寬恒「不是做佛心的」　顏家搶台中港倉儲「必有利益存在」

被爆2016年反萊豬　林靜儀未道歉：開放後沒有衝擊豬農

「馬英九核定232公頃三接蓋藻礁上」　民進黨：朱立倫當年沒吭聲

救公投！蔡英文視察藻礁　王鴻薇諷：要票才來、沒票不必來

加強陸戰打破顏家勢力　林靜儀：陳柏惟能當選「我也行」

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

高嘉瑜因疫苗問題被黨內圍剿？　王世堅力挺：小人才會在暗處攻擊

保護超商營業安全　內政部：強化員工防暴訓練、自購防衛器具

不滿林麗蟬遭曲解「反萊豬公投讓台灣艱難」　國民黨還原逐字反擊

台中港105號碼頭標案爭議　張禹宣揭3大真相：蔡其昌凍結10億元預算

快訊／澎湖北寮海灘發現未爆水雷　明上午實施現地爆毀作業

林靜儀批顏寬恒「不是做佛心的」　顏家搶台中港倉儲「必有利益存在」

被爆2016年反萊豬　林靜儀未道歉：開放後沒有衝擊豬農

「馬英九核定232公頃三接蓋藻礁上」　民進黨：朱立倫當年沒吭聲

救公投！蔡英文視察藻礁　王鴻薇諷：要票才來、沒票不必來

加強陸戰打破顏家勢力　林靜儀：陳柏惟能當選「我也行」

台南獵鷹成軍喊「5年奪冠計畫」　台鋼5年1億冠名首創獎金制度

柯震東、林哲熹新劇談起激情男男戀　齊看這類網站挑戰大尺度演出

持續每月捐10萬！命理師沈嶸做20年公益原因曝光

拜習會才結束　陸國防部：台灣問題上「美方不應抱任何幻想」

富邦金總座：今年仍不辦尾牙　加菜金「會比去年高」

倒楣鬼「偷割韭菜」被判刑6個月　網友齊抱不平…法院重判原因曝

2蛙重現「鐵達尼號」經典畫面！緊抱5分鐘不鬆手...網全笑翻

羅志祥回歸新歌抄襲疑雲　紀佳松怒了「是我需要去適應嗎？」

小一兒「扛6kg書包」走到快跌倒　照片惹心疼！家長嘆：難怪長不高

大陸若與病毒共存　專家估將「日增至少27萬確診」醫療恐崩潰

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」後悔信

焦糖哥哥曝接陌生來電：我是總統蔡英文　斥瞎眼支持國民黨

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

陳時中脫罩嗨唱餐會場地　政風調查：正當餐廳沒女陪侍

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

蘇貞昌公投宣講釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

整合資源　政院今擬通過「國家太空中心設置條例」

蘇貞昌宣傳公投導致汐止大塞車　羅秉成：真歹勢

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

更多熱門

相關新聞

被爆2016年反萊豬　林靜儀未道歉：開放後沒有衝擊豬農

被爆2016年反萊豬　林靜儀未道歉：開放後沒有衝擊豬農

民進黨開放萊豬進口被批昨是今非，但他們則稱2012年聯合國國際食品衛生法典（CODEX）訂出萊劑最大殘留容許質後就不反了；不料，民進黨中二選區立委補選參選人林靜儀卻被挖出2016年任立委期間，曾提案建請政府堅守牛豬分離，嚴禁瘦肉精美豬進口。對此，林靜儀25日表示，之前法規未對萊豬進口有監管機制，所以才想擋下來；而她最在意的是國內豬農是否會受到衝擊，但根據農委會資料，開放後對豬農並沒有衝擊。

加強陸戰打破顏家勢力　林靜儀：陳柏惟能當選我也行

加強陸戰打破顏家勢力　林靜儀：陳柏惟能當選我也行

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

關鍵字：

黃光芹林靜儀林佳龍顏寬恒

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面