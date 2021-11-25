林靜儀批顏寬恒「不是做佛心的」　顏家搶台中港倉儲「必有利益存在」

▲顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

台中中二選區立委補選候選人顏寬恒日前遭爆擔任立委時，濫用職權阻撓台中港務公司105號碼頭經營案，引發選舉話題，中二選區候選人林靜儀25日接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，「做倉儲產業一定是有利益存在，顏家不是做佛心的」，希望顏寬恒可以說明清楚反三接是否與此有關、當時為什麼這樣質詢，並呼籲台灣利用這次選舉檢視此事件的利益、資源糾葛。

林靜儀表示，在現在還要燒煤的情況下，確實要有煤炭倉儲，而民進黨一直提倡要增氣減煤，如果顏家也要主張增氣減煤，說以後用不到這個倉儲空間，民進黨會覺得很棒，表示他們不是為了利益。

林靜儀認為，做倉儲產業一定是有利益存在，顏家不是做佛心的，通常在政府立場，都是官不與民爭利，若資源可以讓民間公司使用，多數政府在扣掉國安的情況下都會去鼓勵。

林靜儀強調，這爭議是屬於一連串的，例如三接遷離後會增加燃煤，而燃煤又跟顏家倉儲有關，外界就會討論，搞了老半天，原來顏家是得到利益的一方，「顏家是不是要說明清楚，不支持三接天然氣接收站是否跟煤炭倉儲利益有關」。

林靜儀表示，在看過顏寬恒的質詢後，「看得出來顏寬恒在質詢這個議題時，質詢內容應該不是只有自己的主張，可能還包括幕僚，甚至是整個團隊給的主張，他當時可以質詢，代表他現在更有辦法來跟大家說清楚，當時質詢的內容是什麼？為什麼這樣質詢？還有是用哪些資料來源評估如何跟交通部做要求？」

林靜儀認為，若政府要把資源掌握在自己手中，就要說清楚是否因為有國安議題、民間組織無法處理之事等，但在質詢當下，很難知道是否是多數選民的託付，還是特定組織（指顏家）的託付？

林靜儀分析外界感興趣的兩個問題，第一，在當初質詢過程中，台中港當地選民希望官方資源可以一一下放到民間公司，還是其實是放給有關係的特定人士？第二，假設當初時任交通部長林佳龍很強悍地說，「不可能沒辦法，國家才能夠處理」，相信一定會有很多希望國家越來越公開資源、透明監督的聲音會說，「當初堅持要官方是不是有什麼理由？」

針對有沒有弊案、利益糾葛，林靜儀認為，都要到後來才能去查，但回過頭來看，當初覺得是一個希望官方把資源下放給民間公司的事件，原來跟某些特定組織有關，但這不僅是只有中央的問題，中央跟地方、國會議員、國會制度、國會監督跟地方議會監督也是有關聯，所以這其實是很大的題目，不是只是為了選舉這麼簡單而已。

林靜儀強調，這件事牽涉到地方議會、地方民意代表、中央民意代表以及中央政府權責，這中間其實彼此關係跟利益是非常複雜，希望這次全台灣關注這場選舉，也可以把這件事的資源，以及利益之間的盤根錯節好好地檢視。