顏寬恒財產申報「粗估破10億」！林靜儀苦笑：甲人沒比

▲有財經專家預估，顏寬恒身家粗估超過10億元。（圖／記者鄧木卿攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市選委會24日公布財產申報，由於只有第二選區補選，其中國民黨的顏寬恒名下財產備受矚目，光是土地就高達62筆。對此，有財經專家預估，從今年的股市、房市來看，顏寬恒的身家粗估超過10億元。

台中市選委會24日公布第二選區補選5人的財產申報，顏寬恒列在表上的財產超過20頁，其中土地的部分與去年相比，從66筆下降為62筆，建物則有10筆。

除此以外，顏寬恒的存款從8,000多萬元下降為2,700多萬元，有價證券則有19筆，市值1,384萬元，還有23張保單，市值共4,250萬元、1輛BMW中古重機。

對此，根據《三立新聞網》報導，財經專家徐嶔煌預估，顏寬恒持有的土地有些位在七期的精華地段，以及梧棲段，這兩筆算下來就超過4,500萬，總共62筆土地，市值也有好幾億。

▲林靜儀與顏寬恒的財產差異相當懸殊。（圖／記者游瓊華翻攝）



此外，徐嶔煌還分析顏寬恒的持股，以最新的收盤價來看，這19檔股票市值也破億，加上零零總總的財產，粗估超過10億元。

而與顏寬恒相比，民進黨的林靜儀名下則有3筆土地、3筆建物，以及172萬多元存款、4張保單市值280萬，還有一輛2016年的國瑞轎車，落差相當巨大。

對此，林靜儀也自嘲，她並非仇富，但補選只有台中市第二選區，一定會特別受到關注，她與顏寬恒根本就「甲郎沒比」。

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