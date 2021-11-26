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清心12月漲了！冰塊炸滿「水價有漲嗎」　飲料控1原因：還是會喝

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

▲清心福全12月部分飲品將漲價！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

繼麥當勞、鼎泰豐漲價後，手搖飲霸主「清心福全」也將在12月調漲部分飲品售價，平均漲幅約10%，讓珍奶控陷入崩潰，至於漲價原因與物料短缺、包材成本飆漲有關。消息一出後，不少飲料控質疑，「我都不知道冰塊也要漲10%？」

清心福全指出，從12月1日起，全門市部分飲品進行調漲，平均漲幅約在10%左右，而人氣單品梅子綠茶、蜂蜜綠茶、珍珠奶茶、優多綠茶平均漲幅約5至8%不等，不過除了部分飲品喊漲，另外也有數項飲品進行調降，像是太妃鴛鴦奶茶降幅達7%左右。

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對此，業者解釋，漲價主因與物料短缺，包材價格飆漲有關，其中椰果減產、蘆薈、珍珠也受到國際供應鏈瓶頸，造成海運成本提高，就連罐裝、紙價等包材成本也飆升。

業者也強調，本期盼熬過這波疫情，情況或許可緩解，「但一波波原物料調漲衝擊，環環相扣，大家都早已承受不住這波成本壓力。」

而漲價消息曝光後，網友不禁質疑，「水價漲很多嗎」、「健康一下，多喝白開水」、「我都不知道冰塊也要漲10%」、「會不會哪天酌收服務費了」、「什麼時後飲料漲到100一杯啊」、「水最好賺的，越來越貴，也沒看降價過」、「不要加珍珠應該不可以漲」、「還好只喝水，沒影響」、「以後只剩有錢人買得起了」、「手搖龍頭帶頭漲，這下手搖飲料應該漲聲雷動了」。

▲▼ 清心福全「最高漲10%」，卡討論文（圖／ETtoday新聞雲）

▲網友笑問，冰塊有漲價？（圖／ETtoday新聞雲粉專）

不過也有網友認為沒差，因為清心飲品價目原本就比其他品牌便宜一些，「可接受，和其他飲料店相比，清心算很佛心的了」、「清心在眾多飲料店裡，價位算低的」、「會喝的還是會喝的，漲多少都一樣啦」、「飲料店玲瓏滿目，還是有很多家可以選擇」。

另詢問其他手搖飲業者，麻古茶坊、老虎堂、TrueWin初韻、伊莉莎茶紅茶書房、舒油頭等皆表示目前並無漲價規劃；而大苑子、萬波島嶼紅茶等則仍在詢問當中。

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