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嘉市稽查環市自行車道占用情形　違者處一千二百元以上六千元以下

▲▼嘉市府聯合稽查環市自行車道旁占用狀況 第一日共計清除2車佔用物。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉市府聯合稽查環市自行車道旁占用狀況 第一日共計清除2車佔用物。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府獲內政部營建署前瞻基礎建設計畫補助，完成嘉義市環市自行車道，主線總長25公里，已於10月13日啟用，透過嘉義市超過100個公共自行車租賃站點，隨租隨走自在漫遊，其中世賢路自行車道桃花心木與阿勃勒花海美景，是環市自行車道最具特色的路段之一，但車道周邊常有民眾任意堆置廢棄物與私人物品，嚴重影響世賢路自行車道騎乘體驗。

▲▼嘉市府聯合稽查環市自行車道旁占用狀況 第一日共計清除2車佔用物。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府為維護周邊環境景觀，日前會同環保局、警察局、工務處、公所及觀光新聞處等單位，辦理聯合稽查，針對民眾堆置之私人物品、香爐、廢棄車輛、曬衣架、廢棄家具等影響市民生活環境之物品，於聯合稽查前一周張貼公告，限期民眾清除改善，逾期者則逕為移除。第一日針對世賢路一段(文化路至北港路段)雙向共計5.2公里進行稽查，共計清運2車佔用物，將乾淨整潔的市容還給市民朋友。第二日將針對世賢路二-三段進行稽查。

市府呼籲市民朋友，市容整潔需要大家共同努力維護，請市民朋友勿任意佔用公共空間，或堆置廢棄物品，違者將依據廢棄物清理法第五十條規定，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰；經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

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