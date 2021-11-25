美國參、眾議員訪團11月2度訪台　將拜會蔡英文、國防部

▲美國會議員本月2度訪台。（圖／路透社）



記者陳家祥／台北報導

繼月初美國參、眾議員訪團來台後，25日再有美國議員團即將訪問台灣，訪團由美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領，訪團成員包含跨黨派眾議員。據了解，此次美國訪團在25日晚間10點左右抵台，訪台目的聚焦在退伍軍人事務，預計將拜訪退輔會、國防部等。

外交部表示，美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）、絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）偕國會幕僚共17人，於11月25日至26日搭乘美國行政專機訪問我國。高野眾議員訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見。外交部對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，其中多位眾議員曾在美國國會投票力挺友台議案，或以連署友我聯名函等方式支持台灣。

高野主席及歐瑞德眾議員本年曾應邀參與「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。另歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。

美國國會再度組團來訪，展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持。外交部由衷感謝高野、絲拉金、歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲眾議員對台灣相關議題的鼎力相助，相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。