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新郎婚禮前被送院　新娘竟和「蒸汽掛燙機」完婚！甜蜜共舞畫面曝

@thevictorianyoungsville

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記者葉睿涵／綜合報導

美國準新郎卡米爾（Gannon Karmire）在婚禮當天突患急性腸胃炎，導致他必須拋下26歲的未婚妻克里斯汀（Christine）到醫院求醫。為了讓婚禮順利進行，負責婚禮策劃的「The Victorian」想出了極具創意的辦法，讓蒸汽掛燙機代替新郎行禮，在網路掀起熱議。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，The Victorian最近在TikTok上傳影片指出，由於卡米爾在婚禮當天突然食物中毒，導致他必須缺席自己的婚禮，於是他們用iPad將卡米爾的照片掛在一個蒸汽掛燙機上，並為掛燙機「穿」上黑色禮服，讓這個假人代替卡米爾完成婚禮。

▲▼美國一名新娘竟在新郎被送院後，與蒸汽掛燙機完成婚禮。（圖／翻攝自TikTok／@thevictorianyoungsville）

▲美國一名新娘竟在新郎被送院後，與蒸汽掛燙機完成婚禮。（圖／翻攝自TikTok／@thevictorianyoungsville）

從影片可見，克里斯汀在婚禮中抱著蒸汽掛燙機一起熱舞，還和掛燙機「手牽著手」切結婚蛋糕。來賓們見狀也高興地和「假卡米爾」合照、跳舞，現場氣氛嗨得不行。

影片在TikTok曝光後，瞬間吸引了近百萬人觀看。有不少網友高興地為卡米爾夫婦獻上祝福，「你們看起來好幸福」、「希望你們白頭偕老」，但也有人無法理解新娘和活動策劃的決定，「如果我得了腸胃炎，身邊卻沒有人陪著我，我一定很難過」、「作為婚禮策劃，我完全無法苟同，這可是新人一生一次的婚禮」。

卡米爾事後也出面澄清，「我們非常感謝The Victorian圓了我和克里斯汀的夢想，因為我們在疫情下已經3次推遲婚禮，我很開心這場婚禮以這種方式完成，我和克里斯汀已經幸福地在一起8年了，我們未來一定還會有更多的美好日子。」

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