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美參眾議員深夜抵台　總統府：本次成員皆積極挺台國際參與

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）率跨黨派眾議員訪問團，於11月25至26日訪問台灣，這是繼11月9日美國聯邦參議員柯寧（Sen. John Cornyn, R-TX）率橫跨參眾兩院議員團訪台後，在一個月內，再度有美國國會議員組團來訪。對此，總統府發言人張惇涵表示，這不僅再次展現台美的堅實友誼，也展現美國國會參眾兩院，和跨黨派對深化台美關係的堅定支持。

張惇涵表示，本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，率團的高野眾議員亦為美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席。此次訪團也包括：聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）及國會幕僚等共17人。

張惇涵表示，此次訪團多位眾議員皆積極支持台灣的國際參與，像是高野主席及歐瑞德眾議員，即應邀參與今年「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）；而歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員，也曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。期盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題能有深度交流，持續深化台美夥伴關係。

張惇涵補充說明，基於台美互信的協調結果，並尊重訪賓意願，後續相關訊息將適時對外說明。

本次美國訪團，於25日晚間10時10分左右搭乘行政專機降落台北松山機場，在行程的規劃上，預計在26日前往拜訪退輔會、國防部，另也不排除安排與總統蔡英文會晤。

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