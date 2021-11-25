city’super小農商品銷量增5成！集結50款在地好物　抽千元大禮包

▲City’super力挺小農，即日起至12/2復興店推出「小農伴手禮專區」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

City’super長期力挺小農及台灣在地農業，近來集結線上線下通路合推農產輕加工品，今（25）日起至12/2連續9天於復興店設置全台超市最大「小農伴手禮專區」，包括來自屏東傳承三代「十大神農」陳建行出產的牛蒡茶、拼搏出仙草新高度的紫城農場「仙草料理包」、台南玉井「芒果界愛馬仕」凱特芒果乾、各地好茶、休閒零嘴等，適合歲末送禮自用一次購足。

▲City’super力挺小農，即日起至12/2復興店推出「小農伴手禮專區」。（圖／業者提供）

因疫情影響加速消費者對食安意識的提升，city’super從銷售觀察台灣在地小農商品走向精緻化，不僅提升附加價值，且能彰顯在地特色，從有機農產品、友善土地的農產加工品皆逐漸受到消費者青睞而蔚為趨勢，近2年在地小農相關商品年銷增5成。

此次「小農伴手禮專區」蒐羅各式小農好物，如從台灣北海岸到國境之南的特色好茶，像是新北市三峽百年品牌「谷芳有機茶園」，擁有綠色保育標章與環境共生，現場展售有機野放碧螺春綠茶、有機野放柑橘蜜香紅茶、有機野放 GABA 烏龍茶等。另有新北市地處歷史悠久的茶區「阿里磅」，使用在地特色品種硬枝紅心，製成阿里磅特級紅茶。

專區也有多款無咖啡因茶，包括採自然農法的百大青農呂文宏「自然主義農園」，帶來有「綠野中的紅寶石」之稱的洛神製品等，還有以台東在地作物洛神結合香茅製成「自然主義農園洛神花草茶」20包/盒 售價450元；屏東逾百年傳承三代養生又美味「大力蔘有機蒡蒡茶」16入/盒售價380元；花蓮縣淺草堂的薄荷清新茶；台南市大埔有機農場的有機乾燥杭菊；桃園市好穗成雙的有機焙炒黑豆及彰化縣麥時尚的苦蕎麥茶等。

▲City’super力挺小農推出「小農伴手禮專區」，蒐羅各式在地好茶、休閒零嘴等。（圖／業者提供）



除了地方好茶，也販售多樣的優質原味水果果乾，例如來自新竹縣的阿金姐工作坊與在地青農和慢飛天使合作，製作「好好曬日子 洛神花乾」、「好好曬日子 日光香檸」、「好好曬日子 紅心芭樂」；同時主打台南市玉井聯興青果生產合作社，以「芒果界愛馬仕」凱特芒果為原料，製作風味酸甜的「辰品凱特芒果乾」等。

因應寒流來襲，city’super也推薦來自桃園「紫城農場仙草料理包」，輕鬆在家即可煲出一鍋仙草雞湯；另也推薦來自台東青農墾植的的原生老薑，百分百有機台灣生薑研磨而成的「清亮農場有機薑黃粉」，適合在家煮薑黃飯或當辛香料使用。

即日起至12/2，活動期間在復興店專區消費滿750元，將有機會抽千元SOGO禮券，還有機會獲得價值千元的「初見小農大禮包」。另在遠傳friDay購物活動專區消費滿500元，即送香米及有機焙炒黑豆等限量禮。

全聯「官田菱雉菱」守護水雉鳥

▲為搶救水雉鳥生存危機，全聯推廣結合生態保育、友善耕種的「官田菱雉菱」。（圖／記者林育綾攝）

挺在地農產不遺餘力，被稱為「全民超市」的全聯福利中心也兼顧生態保育，在得知水雉鳥危機後，期望藉由「老鷹紅豆」的成功經驗，推廣守護水雉鳥的「官田菱雉菱」，更以超過1倍市價來採購，達到環境保護、農民收入保障、消費者享安心食材、通路好感度等多贏局面。

水雉鳥被毒到眼瞎、中毒、棲地減少而亡，全台一度只剩50隻。而全聯推「官田菱雉菱」初期，只有一位農友林丙火加入，當時他還被人笑是傻瓜，因為採用生態農法，也意味著菱角產值只剩下3分之1。不過林丙火用行動影響其他農民，如今有3位農友一同加入守護水雉鳥行列，友善土地農法耕作面積增加，鳥也從50隻增到全台南有1741隻之多，光是2021年在契作田區，就成功孵化出117隻水雉寶寶。

▲農友林丙火守護水雉鳥，採用友善耕種農法，契作田區成功孵育了水雉鳥寶寶。（圖／全聯提供）

目前全聯也持續開發菱角相關商品，讓更多人認識且喜歡菱角，去年於100間門市率先限量販售生鮮菱角，包含去殼菱角、帶殼菱角2款商品，約賣出7000包，使用近3000斤，今年則增加至300間門市販售，使用量雙位數成長。今年10月起還有季節限定的「菱角日式咖哩」，主打零廚藝上菜；另一款則是「菱角排骨酥湯」。

▲全聯也持續開發菱角相關商品，推廣「官田菱雉菱」。（圖／記者林育綾攝）

你可能也想看

►生鮮來了！好市多黑五第5波優惠品曝光 北海道生干貝、里肌下殺

►為水雉寶寶犧牲3分之1產值！菱角農被笑傻瓜 全聯多1倍市價採購

►全聯推「平價有機蔬菜」農場曝光！預計提供超過100種蔬果