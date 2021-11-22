全聯黑五「百件黑品下殺5折起」　衛生棉買1送1、抽熱美式1年份

▲搶攻黑五商機，全聯PXGo!搶先開跑「黑色購物節」，精選百件黑色商品5折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻黑色星期五商機，全聯今年「黑色購物節」活動搶先在PXGo!線上開跑，精選超過百件「黑品」在線上線下都有「下殺5折起」，像是「黑色包裝、黑色食品、黑色品牌」等三黑商品，都祭出破盤價，而PXGo!限時5天不限金額再抽OFF COFFEE熱美式1年份，再享PX Pay支付滿千送800福利點，另於預購館下單甚至能獨享88折。

全聯第4年舉辦「黑色購物節」活動，去年檔期創造超過13億元業績，熱銷前15名商品平均業績成長率更超過50%；而今年響應政府抗漲政策，再次結合線上線下擴大舉辦「黑色購物節」活動，自11/24～11/28限時5天，全聯PXGo!提早實體門市2天搶先開跑線上黑色購物節，並推出線上限定5重優惠活動。

▲全聯PXGo!自11/24～11/28限時5天，搶先開跑「黑色購物節」。（圖／業者提供）



PXGo!黑五活動包括：全站單日使用PX Pay支付每滿1,000元送800福利點、全站不限金額抽OFF COFFEE熱美式一年份、預購館下單即享88折、1小時送到家的生鮮宅配服務「小時達」滿555元送55元折價券。另外只要會員於活動期間透過PXGo!轉贈功能，分享OFF COFFEE咖啡5杯給親朋好友，PXGo!就會再多請分享者一杯。

其中特別推薦搶先開賣的預購商品，不僅下殺5折起，還獨家祭出88折優惠券，例如「Panasonic國際牌奈米水離子吹風機禮盒版」會員價扣200福利點，促銷價只要8900元，直降市場價1000元，若再搭配優惠券打折及福利點數回饋，換算下來最低只要7272元，限量只有100組。

另集結線上線下於11/26～11/28限時3天，推出超過百件黑色商品5折起優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮，其中還有多項獨家商品與新品，如領先推出的「台式風味米乖乖」，有台式便當、黑糖珍奶兩種口味，風味獨特，每包特價45元，第2件5折。

另推薦給愛吃辣的消費者可趁黑五搶購「火辣雞風味辣餃子」，辣雞醬和多汁餃子組合，黑五期間限時3天每包特價379元、買1送1，平均一包只要189.5元，讓愛吃辣的人躍躍欲試，絕不能錯過。此外還有期間限定黑色包裝的「康乃馨超薄護墊－加長無香」，也有單入特價89元、買1送1優惠。

▲全聯黑五期間，OFF COFFEE於實體門市也推出同品項買1送1。（圖／業者提供）

全聯生鮮同步搶攻黑五商機，11/26～11/28祭出超過20款黑色限量商品優惠，好比有機黑木耳原價48元，第2件5折，特價36元。OFF COFFEE於實體門市也推出同品項買1送1，其中美式咖啡於PXGo!寄杯可享每杯13.5元超值價（50杯675元）。

除了超過百件黑色商品5折起優惠，今年實體門市配合超級週年慶PX Pay滿月紅利活動，11/1至11/30使用PX Pay支付，筆筆皆可累，單月滿額最高回饋8%福利點，消費者可這波買爆。

▲好市多黑色購物節11/22連續7天。（圖／記者蕭筠、林育綾攝）

另外，好市多今年「黑色購物節」自11月22日起至11月28日連7天登場，並維持「每卡限購1件」規定，期間每日下午5時左右皆會於APP公告精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。另，提醒黑色購物節活動期間，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門。

而家樂福黑色星期五購物節也將在11/24～11/30線上線下舉行，其中包括九陽料理廚具下殺近5折、家電寢具下殺5折、漱口水買1送1等。九陽料理鍋熊大或莎莉款，原價1290元，特價749元；快煮壺原價2,480元，特價1,499元。而九陽多功能點心機、電蒸飯盒、即飲機也全都有超殺優惠價。

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