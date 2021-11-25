全聯鮮奶「爆贈品大戰」　飲料控見2物懂買！網讚：賣場直接捆一圈

▲鮮奶送紅茶，讓原PO驚喜秒買！（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

日前超市鮮奶推出買1送7，外觀彷彿就像狼牙棒，引發討論！最近有女網友則分享，逛超市時發現鮮奶額外送紅茶或布丁，當下心動就買了一組。文章曝光後，網友紛紛大讚懂買，「所以是鮮奶茶跟布丁鮮奶茶的概念」，另有內行透露，鮮奶會因為天冷而難銷售，因此「冬天牛奶就是贈品大戰！」

一名女網友在臉書《全聯消費經驗老實說》驚呼，23日去逛超市時，發現冷藏區的大瓶裝的鮮奶，有附贈紅茶或布丁，價牌寫上促銷價166元，讓她眼睛為之一亮，隨即熱心拍照要分享好康給社友。

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文章曝光後，底下網友也驚呆回應，根本是手搖飲控的最愛，「很棒的組合耶」、「所以是鮮奶茶跟布丁鮮奶茶的概念」、「妳一次買兩大罐可以這樣做！『紅茶+牛奶=鮮奶茶』、『牛奶+紅茶+布丁=布丁鮮奶茶』」「鮮奶配純喫茶紅茶～絕配」。

不過有網友曝真相，推測送贈品與期效快到期有關，「這應該是鮮奶快到期，附上贈品加快售出的方式」、「天冷了，牛奶都不太消～只好附贈品，衝買氣」、「如果大家買的少，會越送越多」、「冬天牛奶就是贈品大戰」、「看過送的東西期限比本體近」、「一般鮮奶保存就大概12天，剩5～6天搭贈在冬天很正常，沒人買業務要自己吸收鮮奶的錢」。

▲賣場送一大罐冷泡茶也很佛！（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）



另有網友小確幸分享，也曾買到各式驚奇贈品，「大潤發是捆一圈送的飲料」、「送到兩小罐巧克力牛奶外加一個布丁（超多）」、「賣場送更大罐的冷泡茶」。

本站報導《全聯鮮奶買1送7！「贈品超越本體」太太眼睛全亮了 網：以為看到聖誕樹》，日前南投一名女網友日前到全聯採買，瞥見冷藏櫃出現驚人景象，一罐大瓶鮮奶竟然被黏上6盒鮮奶、1罐飲料，簡直變得像狼牙棒，買1送7實在太划算。

▼日前超市鮮奶買1送7，超狂！（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）