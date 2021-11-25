快訊／買民生用品就中200萬！全聯開出一張發票特獎

記者林育綾／綜合報導
財政部今（25）日開出9-10月統一發票中獎號碼，而全聯福利中心本期統一發票共開出1張200萬特獎，開出門市為高雄林森，消費者花費536元購買糙米、番茄醬、香菇素蠔油、豆腐、雞蛋、布丁等民生用品，就被幸運神眷顧。
▲全聯福利中心開出發票。（圖／記者林育綾攝）
全聯表示，9、10月份共開出將近30萬個獎項，提醒9、10月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，兩百萬特獎得主可能就是你！
▲統一發票9、10月開獎。（圖／ETtoday製）
記者林育綾／綜合報導
財政部今（25）日開出9-10月統一發票中獎號碼，而全聯福利中心本期統一發票共開出1張200萬特獎，開出門市為高雄林森，消費者花費536元購買糙米、番茄醬、香菇素蠔油、豆腐、雞蛋、布丁等民生用品，就被幸運神眷顧。
▲全聯福利中心開出發票。（圖／記者林育綾攝）
全聯表示，9、10月份共開出將近30萬個獎項，提醒9、10月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，兩百萬特獎得主可能就是你！
▲統一發票9、10月開獎。（圖／ETtoday製）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響