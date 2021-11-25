快訊／買民生用品就中200萬！全聯開出一張發票特獎

最讓人期待的發票小確幸來啦！本期（110年9-10月）千萬特別獎號碼是14872301，快看看手中的發票，也許財神爺已經捧著千萬現金在你家門口按門鈴了！上期7-8月統一發票共開出13張千萬元特別獎、15張200萬元中獎發票，目前尚有5張千萬特別獎、7張200萬特獎尚未兌領，提醒大家可別和財神爺錯過了。