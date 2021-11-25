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快訊／買民生用品就中200萬！全聯開出一張發票特獎

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日開出9-10月統一發票中獎號碼，而全聯福利中心本期統一發票共開出1張200萬特獎，開出門市為高雄林森，消費者花費536元購買糙米、番茄醬、香菇素蠔油、豆腐、雞蛋、布丁等民生用品，就被幸運神眷顧。

▲▼全聯福利中心鳳山海洋店開幕，隔壁就是統一優質生活館，兩大龍頭首度當鄰居，網友認爲是超激烈開幕戰，煙硝味十足。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯福利中心開出發票。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，9、10月份共開出將近30萬個獎項，提醒9、10月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，兩百萬特獎得主可能就是你！

▲統一發票9、10月開獎。（圖／ETtoday製）

►111元就能讓整個冬天都超暖！

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