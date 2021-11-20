全聯鳳山海洋店新開幕！隔壁是勁敵統一生活館　網： 龍頭對決

▲全聯鳳山海洋店開幕，隔壁就是統一優質生活館，兩大龍頭首度緊鄰當鄰居，網友認爲是超激烈開幕戰，煙硝味十足。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

兩大龍頭正面對決！全聯福利中心鳳山海洋店今（20）日開幕，而隔壁鄰居就是日前剛開幕的統一「統一優質生活館」，兩集團據點首度緊鄰隔壁「當鄰居」，全聯找來福利熊人偶、水果探險隊、全聯先生站台炒熱氣氛；而統一也讓OPEN家族總動員，煙硝味十足，讓消費者和網友驚呆「超激烈的開幕戰」。

▲全聯福利中心鳳山海洋店開幕，出動福利熊人偶、水果探險隊表演，現場熱鬧十足。（圖／記者林育綾攝）

全聯福利中心鳳山海洋店今日開幕，除了有買千送百的基本優惠，一進門市入口也規劃龐大的抗漲「買1送1」專區，還能抽折疊腳踏車、萬元禮券，大批消費者也拿著購物籃選購滿滿商品；而大門口則出動福利熊、水果探險隊表演，吸引許多大小朋友拍照，全聯先生也在場跟熱情民眾合影。

▲全聯福利中心鳳山海洋店開幕，規劃龐大的抗漲「買1送1」專區。（圖／記者林育綾攝）

不過統一集團的「統一優質生活館」也推出買一箱送一箱、整點抽單筆2萬現金、衛生紙79元等優惠吸引顧客，現場還有巨型扭蛋機、OPEN小將大型氣球、OPEN家族人偶總動員助陣，統一集團董事長羅智先夫妻倆也親自到場，可說兩大通路都相當重視此次的競爭。

▲全聯招牌先前引發網友討論。（圖／記者林育綾攝）

而全聯鳳山海洋店雖然是標準店型，但「超大招牌」先前就掀起網友一陣討論，從另一側看擋住了統一的招牌。另外招牌剛好一藍一綠，還有網友笑說是「零售業藍綠之爭」；另也有住在對面的網友表示，這幾天感覺得到「滿滿煙硝味」，笑說會不會以後成為「高雄觀光景點」，更有人擔心看到福利熊跟OPEN小醬人偶打起來。但也有人認為，這對在地居民是好事，優惠回饋肯定不少。

全聯表示，現在只要有附停車場新開店招牌，都是統一規格，沒有刻意要擋掉別人的招牌。而總經理蔡篤昌也說，其實是全聯在很早之前就先租下了這個店面，這是長期合作的開發商，當時旁邊空了很久，後來才聽說統一租下來。不過統一則認為沒有誰先後租的問題，是經過評估後認爲適合發展才開店，對於雙方當鄰居，認為是一件好事，讓整條街都能熱鬧起來。

▲整條街因為兩大龍頭開幕又祭出優惠，吸引滿滿人潮。（圖／記者林育綾攝）

全聯將鳳山海洋店設定為標準店型，佔地320坪，販售項目涵蓋生鮮、乾貨、牛奶、麵包、調理食品及日場用品等，品項約8000多項。根據全聯內部推估，鳳山海洋店單月營收目標至少1000萬元。

「超市龍頭」與「超商龍頭」看好同樣地點開店，附近有密集的住宅區，人口眾多，還涵蓋了幼兒園至高中階段的學區，而兩大集團業態不同，對在地居民而言，民生需求滿足上將更為便利。