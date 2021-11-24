關心官田生態保育　黃偉哲重視台南市鳥水雉復育成長

▲台南市長黃偉哲，親自體驗採收菱角的甘苦滋味。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，菱角之鄉「官田」，種植菱角歷史深遠，每年9月至12月菱角為盛產期，為更能夠挖掘農產價值，提升官田菱角食譜、研發菱角加工品等方式，可以讓更多台灣人品嚐，更可以增加台南市鳥 「水雉」的復育及成長，備受矚目。

台南市鳥 「水雉」是繁殖在菱角浮葉水生植物環境，度冬也需要在濕地環境棲息，因於利用棲息水生植物不同，繁殖成長不太容易。官田致力推廣菱角農產業、社區農民、生態保育共生共存，以官田重要濕地的水雉生態教育園區來說，起初配合建設政策，復育水雉及棲地生態而定義，後在各方環保團隊的努力之下，濕地內的生態表現更多元豐富，民眾也能透過預約導覽方式，參與環境保育議題及觀察「凌波仙子」美稱的雉尾水雉。

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因應保育議題，周邊實行多年友善耕種菱角田，共同推動綠色保育標章，希望在濕地範圍外的菱角田，也能保有水雉棲地，而2021年10月辦理的菱角節，結合台南藝術大學辦理藝術活動，串聯菱角與官田社區文化，轉作台南官田的代名詞，過程中邀集民眾體驗彎腰採收菱角成果。

官田區農會也致力推廣菱角產業及相關開發產品，其農產值不僅占了全台7成，透過友善耕作、綠色保育方式對待水田及大地，另一方面，農會同仁努力下，也於今年10月22日取得全國首批農糧署產銷履歷的菱角，對於保護水雉、結合生態與在地農民收入農作物的一種證明，能讓更多人看到以及支持在地優質產品。