黃偉哲與美國紐奧良市長視訊會談　不畏疫情台美文化古城展開交流新篇章

▲台南市長黃偉哲與美國紐奧良市肯崔市進行視訊會談，討論台南與紐奧良城市交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲與美國紐奧良市肯崔市長(LaToya Cantrell)，23日上午進行視訊會談，在駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長的主持下，三方討論台南與紐奧良開啟交流的進程。

由於兩位市長均曾就讀於哈佛大學甘迺迪學院，校友碰面更形親切，肯崔市長還用心在視訊會場布置我國國旗，顯示對台南與台灣的友好，雙方在此次會議中，決議兩市將規劃朝締盟方向發展，盼後續能為兩市的交流開啟新篇章。

台南市長黃偉哲首先恭喜肯崔市長成功連任第二任期，並感謝駐處促成此次視訊，在疫情期間台南仍能線上進行國際交流實屬難得，黃偉哲特別感謝美國政府，在疫情期間捐贈高達4百萬劑的莫德納疫苗給台灣，幫助台灣對抗疫情。

黃偉哲指出，紐奧良以爵士音樂聞名國際，而台南則是台灣的「文化首都」，兩市在藝文方面有許多未來可合作的項目，例如即將舉辦的「台南街頭藝術節」和今年首次舉辦的「台南國際音樂節」等，都很適合兩市攜手合作。此外，台南市即將在2024年紀念建城400年，邀請肯崔市長在2024年率團前來參與紀念活動，更期盼雙方情誼未來綿延不絕。

紐奧良市長肯崔表示，很高興今天會面開啟雙方的友誼，可謂非常有意義的起始，她非常希望未來有機會來台南，甚至參加2024年的建城400年紀念活動，她也期盼兩市未來持續探索各種合作與交流的可能性，讓紐奧良的音樂家與年輕人也能造訪台南。

由於今年9月颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲美東，對紐奧良市造成重大災損，崔肯市長也特別感謝來自台灣的溫暖慰問與賑災捐款，她形容這是一種愛的延伸，連結了雙方人民。

▲在駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長的主持下，三方討論台南與紐奧良開啟交流的進程。

紐奧良市位於路易斯安那州，歷史悠久、文化薈萃，保留許多法國、西班牙及非裔移民帶來的元素，紐奧良也是爵士樂發源地，爵士樂之父路易阿姆斯壯（Louis Armstrong）等名家皆出身紐奧良市，該市每年舉辦的「狂歡節」（Mardi Gras）更是吸引許多來自世界各地的遊客。民主黨籍的肯崔市長為該市創市300多年來首位女性市長，甫於11月13日以64.7％的得票率順利連任，黃偉哲市長在視訊會談前，就先遞出友誼的橄欖枝，寄送許多台南名產給肯崔市長。