面對A143風暴盧崑福要求黃偉哲發誓自清　黃偉哲：誠懇報告鄉親跟他無關

▲面對A143風暴盧崑福要求黃偉哲市長發誓自清，黃偉哲誠懇向鄉親報告，A143跟他無關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員盧崑福22日議會自由發言指出，黃偉哲跟歷屆市長比較，是最好的市長，3年多來全國評比都名列前茅，有市民當靠山，請黃偉哲市長勇於面對A143風暴，直接發誓證明與抓耙仔事件無關，黃偉哲答說發誓如果有用，很多問題就不會發生，但他願意誠懇跟鄉親報告，他跟A143無關。

盧崑福說，外界一直傳黃偉哲到底是心病或心臟病還是抓耙仔？他相信黃偉哲市長吃素是虔誠有信仰的人，請黃市長發誓讓民眾確認市長跟A143事件無關，光告在網路上散播謠言的網友是沒用的。

盧崑福說，三年多來黃偉哲市長在全國評比都是名列前茅，跟過去的歷屆市長比較，黃偉哲是最好的市長，讓市民當黃偉哲的靠山，否則A143未爆彈沒爆出來，黃市長怎麼安心做一個好市長，若A143落在某些人手中，對方施壓施政就轉彎，黃市長心情不好，對市政影響很大，黃偉哲未來仕途要走的順，一定要克服A143問題。

黃偉哲市長澄清說，他沒心病也沒心臟病，願在此宣示而不是發誓，因為發誓是沒用的，他願意誠懇跟台南鄉親報告，他跟A143無關。