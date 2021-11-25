高雄城中城大火新懲處再拔官　觀光局副局長降調變主秘

▲城中城大火一共造成46死悲劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市城中城大樓火警造成46死43傷，除高雄市政府消防、工務二位局長上周請辭下台，消防局、工務局也懲處13人。今（25）日高市府再公布人事異動，9月才剛從建管處長升任觀光局副局長的江俊昌，被降調成觀光局主秘，遺缺由原主秘孫春良升任。

▲城中城惡夜大火帶走46命，陳其邁曾90度鞠躬道歉。（資料圖／記者賴文萱攝）

城中城先前已公布一波懲處名單，其中，江俊昌在大火前被調任觀光局副局長，但原先是在工務局建管處服務20年，這次市府人事處今（25）日發布人事令生效後，他被降調為觀光局主任秘書，遺缺由現任主秘孫春良升任。

▲高雄城中城大火再拔官，觀光局副局長降調變主秘。（圖／記者賴文萱翻攝）

城中城惡火釀46死，高雄市政府成立獨立行政調查小組，指向消防局、工務局有行政疏失。高雄市消防局追究涉未積極執行人員之行政責任。懲處名單共9人，包含專門委員、大隊長、科長、組長、分隊長及相關承辦人員等，予以記大過1次至記過1次之懲處，若為主管人員則調離為非主管職。

另外，工務局也追究涉未積極執行人員之行政責任，懲處名單共4人，包含前任處長、現任處長、課長及工程員等，予以記大過1次至申誡2次之懲處；其中主管人員除今年9月始由養工處調至建管處的現任處長之外，皆調離主管職。