爭取五月天高雄多加1場　陳其邁：假如票秒殺會「努力打電話」

記者賴文萱／高雄報導

五月天今年確定在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，時間將在12月25日、12月26日、12月31日、1月1日，一共4場。高雄市議員邱俊憲今（25）日在市議會爭取多加一場機會，對此，高雄市長陳其邁表示，假如票真的秒殺，賣的不錯，「他會再打電話試試看，再來努力。」」

▲五月天今年有望在高雄舉辦跨年演唱會。（圖／相信音樂提供）

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五月天高雄跨年演唱會將在本周六搶票，不過，邱俊憲指出，五月天在高雄的票房從來沒有不好，只有不夠，希望市府能再幫歌迷爭取再加一場。

▲▼邱俊憲爭取五月天高雄演唱會再加一場，陳其邁承諾票秒殺的話，會打電話試試。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁回應，高雄市民都非常喜愛五月天，假如票真的秒殺賣的不錯，市民很多人沒搶到票失望的話，他會再打電話試試看，再來努力，「只要舉辦第五場是可以的話，做什麼事情都願意，一定會表現我們的誠意。」

五月天 [ 好好好想見到你 ] 高雄跨年版演唱會



高雄場

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演出場次｜2021/12/25(六)、12/26(日)、12/31(五)、2022/01/01(六)

演出地點｜高雄世運主場館（高雄市左營區世運大道100號）

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演出時間

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一般場次皆 18:30 開演，跨年場 2021/12/31(五) 21:00 開演。

※ 因應防疫實聯(名)制入場方式，請各位預留驗票入場的時間。

票價

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一般場次｜NT$ 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880 / 1280 / 800

跨年場｜NT$ 4880 / 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880 / 1280

※ 全場對號入座。

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售票系統：拓元售票

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售票時間｜

11/27(六) 10:00 玉山卡友專區，限玉山銀行卡友（不含Debit卡），限區限量售完為止。

11/27(六) 11:00 全區（含實名認證區）全面首賣。