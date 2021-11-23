五月天重返高雄跨年　陳其邁曝內幕笑了：沒半夜打給阿信

▲五月天將重返高雄跨年，陳其邁笑說，沒有半夜打給阿信。（圖／相信音樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

五月天宣布重回高雄跨年，民進黨高雄市議員陳致中今天質詢時除關注市長陳其邁如何將五月天請回高雄，也細數過去五月天為高雄帶來的龐大觀光經濟財，盼市府做好跨年規劃；陳其邁答詢透露，雖沒有半夜打給阿信，但上任後就不斷展現誠意，感謝五月天讓高雄人美夢成真，防疫、旅宿等問題就交給市府來處理。

五月天所屬的「相信音樂」公司本月19日宣布，五月天將從12月24日起於高雄連開4場演唱會，其中包含1場跨年演唱會，這是五月天暌違1740天再度回到高雄世運主場館開唱，令許多「五迷」及高雄市民無比期盼。

由於陳其邁日前被爆為台積電設廠事宜而半夜打電話給總統，陳致中今質詢時特別笑稱陳其邁是「半夜吵總統的人」，並詢問陳其邁是否也半夜打電話給阿信，才把五月天請回高雄。

▲五月天今年能重返高雄跨年，陳其邁透露，確實打給很多人。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此陳其邁透露，他沒有半夜打給阿信，但確實打電話給很多人，五月天是高雄美好記憶與感情的一部分，所以他一直把這件事放在心裡，也用很多具體行動表達誠意，感謝五月天讓高雄人美夢成真。

陳致中強調，2013年五月天來高雄開唱時，就讓高捷創下近50萬載運人次紀錄，經濟觀光財收益更達到近10億元，而今年跨年除了五月天外，高雄還加碼打造雙舞台、四金卡司，經濟觀光效益一定會超過10億元，希望市長能夠透露卡司陣容，並做好相關規劃。

陳其邁指出，他必須尊重合作的電視台，「不要害我爆雷」，但今年高雄跨年一定陣容堅強、節目精彩，請大家做好來高雄跨年的準備，至於交通、防疫及住宿等問題，就交給市府來處理。

▲陳致中除關注跨年活動，也肯定市府團隊推動招商、產業轉型有成。（圖／記者賴文萱翻攝）

除關注跨年活動，陳致中也肯定市府團隊推動招商、產業轉型有成，指被罷黜的前市長韓國瑜原打算在中油高雄煉油廠開賽馬場，陳其邁卻是迎來台積電晶圓大廠。而韓國瑜招商亞灣區「特貿三」3次流標，陳其邁則引進800億元投資案，執政能力高下立判，但市府應積極思考如何解決台積電進駐所帶來的土地需求與人才荒。

陳其邁表示，現階段科學園區土地確實有限，但高雄比起其他城市，仍具有相對較好的投資環境，市府也在持續盤點工業區土地，至於人才問題，市府正與兩所大學洽談產學合作，擬利用亞洲新灣區及未來市府與台電在特貿三分得的10萬坪空間建置產學合作基地，最快下月就會正式公布。