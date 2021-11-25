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北市首場跨年系列活動27日登場　中山站「燈海隧道」、巨大愛心超好拍

▲▼台北跨年首場系列活動於中山登場。（圖／台北市觀傳局提供）

▲台北跨年首場系列活動於中山登場。（圖／台北市觀傳局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

距離12月31日跨年晚會剩下不到2個月，台北市觀傳局推出「台北最High新年城-2022跨年活動」，並於11月27日下午1時在台北捷運中山站旁的心中山線形公園率先登場，周邊燈飾於11月27日至2022年1月1日每天晚上5時起點燈，巨大愛心雲朵和燈海隧道，將成愛好拍照的網美朝聖地。

台北市觀傳局25日表示，「台北最High新年城-2022跨年活動」將於27日下午1時在心中山線形公園登場，森林系市集將進駐充滿文青氣息的線形公園，販售植栽、花藝、花器、小農等相關商品；舞台區則邀請3組風格清新的街頭歌手輪番演出。

▲▼台北跨年首場系列活動於中山登場。（圖／台北市觀傳局提供）

北市觀傳局指出，活動當天於市集攤位消費滿新台幣100元，即可獲得1點，集滿3點可至服務台參加抽獎；當日可累積，不限抽獎次數，買越多抽越多，獎額有限，抽完為止。

而今年活動以「勇敢呼吸」為主題，北市觀傳局在心中山線形公園裝置燈飾，11月27日至2022年1月1日每天晚上5時至10時亮燈，提供愜意又文青氣氛及最好拍的網美朝聖地，心中山綠色廊道的林蔭底下豎立一座座七彩小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，盼揮別令人不安的2021疫情。

台北市觀傳局提到，「台北最High新年城-2022跨年活動」將有6區藝術燈飾，自11月27日至2022年1月1日同步點亮台北，還有一連5場週末活動，邀請民眾一起告別因疫情停擺的生活，回歸正常運轉的日常，手牽手迎向2022。

▲▼台北跨年首場系列活動於中山登場。（圖／台北市觀傳局提供）

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