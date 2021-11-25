跨年將登場　醫揭1隱憂：我再說一次！明年你也無法脫口罩

▲2022高雄跨年打造全台唯一雙舞台雙製播。（圖／高雄市政府提供）



記者陳俊宏／綜合報導

許多縣市政府將辦跨年晚會，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男提醒，12月中旬開始縮短入境旅館檢疫，會不會有病毒漏進來，是一個變數，「明年你也沒辦法脫下口罩，因為覆蓋率6、7成，不足以完全壓制病毒。」

沈政男24日在臉書說，台灣各年齡疫苗施打率，除了75歲以上，其實第一劑都超過了8成，算是不低了，問題是國境解封後如果疫情再起，高齡族群將會遭殃。

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沈政男強調，「我再說一次，現在看起來，明年你也沒辦法脫下口罩，因為覆蓋率6、7成，不足以完全壓制病毒。」

▼全台維持二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男說，至於跨年，各縣市躍躍欲試，但注意了，12月中旬開始縮短入境旅館檢疫，會不會有病毒漏進來，是一個變數；必須謹慎的是，即使病毒漏了進來，你在跨年時也不會察覺，因為傳播鏈滋長要一點時間。

沈政男表示，青少年第二劑要不要開放？有疫情再說吧！現在根本是清零，為何要打？有人在問孕婦能不能混打，如果能打同劑型疫苗，兩種都能，那麼混打當然也沒問題。

沈政男寫道，有人在問混打兩劑要隔多久？如果沒有疫情，可以隔8周以上或更久，但如果疫情再起，那就趕快打；至於第三劑，6個月後就會給你打，因為有沒有看到2000萬劑莫德納2.0在那邊等著？參考參考，身體是你的，只能由你自己做主。

►本文獲得沈政男醫師授權。