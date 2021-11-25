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貨船污染遭罰90萬未繳卻過戶　彰化分署祭出禁止離境

▲▼彰化分署發禁令。（圖／彰化分署提供，以下同）

▲▼彰化分署發禁令。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一艘原隸屬獅子山共和國的貨船2019年因故擱淺在彰化海域，船上載有24.5公噸油品，被認定顯有污染之虞，船公司被環保局依違反海洋污染防治法裁處90萬元，船舶所有人將它過戶給香港公司，船籍也變更蒙古籍，疑似有脫產之嫌，法務部行政執行署彰化分署立即祭出鐵腕，下令未將裁罰清償或提供足額擔保前，船隻禁止離境，船公司同意分9期繳納，彰化分署也撤銷對這艘船所做的限制離境禁令。

彰化分署指出，2019年12月6日，這艘遭罰的米達斯的雜貨船（原屬獅子山共和國），在彰化縣大城鄉三豐村的海岸擱淺，當時因為外籍船員受困船上無法下船，而引起國人注意。事後雖然成功的解決了船上外籍船員無法離船的人道問題；但由於這艘船上載有24.5公噸油品，在擱淺時被認定顯有污染之虞，因此當時的船公司遭彰化縣環境保護局依據違反海洋污染防治法裁處90萬元。

環保局在進行裁罰的程序當時，這艘船屬於獅子山共和國籍，船公司Jih Lung 國際貿易公司為外國公司，公司住址位於塞席爾共和國(Seychelles)的首都馬埃島(Mahé)上。彰化縣環保局依據行政程序法必須將裁處書送達上述的公司住所，由於我國在塞席爾共和國並無領事辦事處，只能囑託駐南非代表處代為送達裁處書。結果駐南非代表處由南非郵局寄送公司地址失敗，彰化縣環保局只能依法進行公示送達，並於公示送達期滿後，於今年11月1日移送彰化分署執行。

▲▼彰化分署發禁令。（圖／彰化分署提供，以下同）

主任執行官胡天賜表示，彰化分署調閱相關文件，發現米達斯雜貨船已在今年4月30日成功脫困。隨即透過交通部航港局瞭解這艘船行蹤，得知該船目前正在高雄港進行船舶維修中，但船舶所有人已將它過戶給香港籍的新公司，船籍也變更為蒙古籍，船名也並變更，已明顯有脫產事由。為免其離境無法執行，故一方面立即依據海洋污染防治法第35條規定，發函港務機關在這艘船未將環保局的90萬裁罰清償或提供足額擔保前，禁止它離境；另外也立即發函傳喚這艘船在臺灣的林姓船東到分署說明。

林姓船東於11月22日下午委請訴訟代理人到彰化分署說明，表示他們公司並未收到環保局的裁處書，所以才沒繳納。但是他們有誠意要處理，因此彰化分署與新船舶所有人達成分期繳納協議，同意由第三人當擔保人後分9期（每期1個月）繳納，每月繳納10萬元，新船舶所有人立即於當天繳了10萬元。彰化分署也在擔保契約成立後，同意立即撤銷之前所發的限制船舶離境處分。

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