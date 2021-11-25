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倒楣鬼「偷割韭菜」被判刑6個月　網友齊抱不平…法院重判原因曝

韭菜。（圖／達志／示意圖）

▲陸男偷割韭菜獲邢。（圖／達志／示意圖）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東桂林靈川縣人民法院近日公開審理了一起盜竊案，一毛姓男子3次到一公路旁的韭菜地裡，用割禾刀盜割韭菜，再拿到縣城售賣，最終獲利8元人民幣（約新台幣35元），最終被判處有期徒刑6個月，並處罰金人民幣1000元。此事曝光後，有網友和法律界人士認為，這是不是量刑過重？

據《澎湃新聞》報導，韭菜主人氣噗噗說，「第一次發現的時候，覺得就是割了點韭菜，都懶得報警。但後來是真的忍無可忍了！這一兩個月來，隔三差五就有人來地裡偷菜。我每天施肥澆水，辛辛苦苦種些菜，小偷卻得寸進尺，只想著不勞而獲！」他報案後，警方通過調取路邊的監視器畫面迅速抓獲了毛男。

隨後，毛男偷菜被判刑的消息，經過多家媒體傳播開來以後，有網友和法律界人士疑問，是不是有點量刑過重了？一邊是只賣了8元的韭菜，一邊是長達半年的刑期，案值之輕和刑期之長，形成了反差。

甚至有網友用了「竊鉤者誅」來表達質疑，「如果8元的涉案金額要判半年，那麼那些動輒貪污、受賄幾千萬、上億元的官員，是不是要判出天文數字的刑期？」

對此，桂林市靈川縣人民法院回應，此人不僅多次行竊，還有故意傷害犯罪前科，必須嚴厲處罰。

但北京律師張新年認為，其實毛男這種情況，治安處罰足矣，「誠然，按照法律的具體條文規定，盜竊罪入罪門檻之一為三次即可，可不考慮具體金額，但辦案機關也應該考慮行為人的社會危害性較輕，如此用重刑，有違刑法的謙抑性原則，也不符合法治初心，社會需要的是有溫度而非冰冷機械的法治。」

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關鍵字：

廣東桂林靈川縣割韭菜盜竊判刑

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