萬華獨居男缺錢想縱火自殺卻「耐不住熱」逃出！害臥病鄰居慘死

▲林姓男子（綠衣者）縱火自殺卻不幸燒死鄰居，二審仍判刑19年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市萬華區1處民宅去年發生火警，警消到場救出2名重傷者，其中1名行動不便臥床的黃姓住戶送醫急救後不治。事發後同棟大樓的70歲林姓男子到派出所投案，供稱自己因缺錢想自殺，但受不了大火高溫而逃出。檢方依照「縱火」、「殺人」等罪提起公訴，一審將他判刑19年，案經上訴，高院二審18日駁回上訴，維持19年刑度。

本案發生於11月3日中午，台北市環河路三段一處民宅發生火警，現場濃煙漫天，還傳出陣陣爆炸聲。警消人員獲報趕抵現場，經過疏散、搶救後，住在8樓的80歲黃姓男子因長期臥床、行動不便，被救出時已經沒有呼吸心跳，雖送醫後一度恢復生命跡象，但最後黃男仍宣告不治。

同棟大樓的住戶、70歲的林姓男子事後向警方自首縱火，他供稱，自己長期失眠睡不好又缺錢，原本打算到頂樓跳樓，被管理員發現後勸下；他回到8樓房間內，還是想死，因此點燃衣櫃裡的衣服，最後他耐不住熱，趕緊逃出，沒想到害鄰居受困火場喪命。林男坦承當時「當時沒想到」會害人喪命。檢方聲押獲准後，對他提起公訴。

一審法院將他重判有期徒刑19年。案經上訴，高等法院二審於18日宣判，駁回上訴，還是判刑19年。宣判後林男表示，他本來就想死，當時無意中燒衣服才發現出現濃煙，馬上停手，所以要求法院減刑。但高院仍不採信，將他還押看守所。