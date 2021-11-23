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張淑晶堵糞管還罵房客破壞房屋　詐財二審再遭判刑5年半

▲▼惡房東張淑晶和媒體大玩躲貓貓，在法院內躲了近1小時，才鐵青著臉離開，但因愛車先前被查扣，只得搭計程車。（圖／記者楊佩琪攝）

▲張淑晶二審又再被判刑5年半。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因犯下偽造文書罪遭判刑8月定讞，終於入獄服刑。而她先前在新北市出租房屋時，房客反映糞管堵住，她沒立刻解決還大罵房客破壞房屋，強取費用，最後遭房客控告詐欺、恐嚇等罪，一審判刑5年半，案件上訴二審，高院23日駁回上訴，仍判刑5年半，可上訴。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客，她也因此犯下不少案件。其中她在2014年7月間，向新北市范姓婦人承租3樓透天厝，但違反與屋主的承諾而動工隔間套房出租；屋主起訴要求張女返還，張女敗訴確定。案件強制執行期間，張女找了公司員工及其他租客，持3份假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時現身，謊稱具有租約；最後事務官寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」之公文書。張女因此被依照「使公務員登載不實罪」提起公訴，最後遭判刑8月定讞，她於10月初入獄服刑。

至於本案，乃因檢方查出，她低價承租新北市新莊、中和等地的房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，並對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，以月租9500元不等分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人。但她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，又立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。本案經檢方調查後，共有56名被害人，因此檢方提起公訴，一審將她判刑5年6月。

案件上訴後，高院首次開庭時，張女就晃點不出庭。當時被害人陳小姐受訪時表示，她租下張女在新莊的房屋後，發現張女以舊沙發謊稱新沙發，房子排水口堵塞、馬桶糞管堵塞向張女反映時，還被張女大罵搞壞租屋；另外張女簽約時稱電費一度4.5元，但經過計算後，實際上一度竟高達7.5元！行徑相當惡劣。

全案經過2年多的審理後，高院於23日宣判，高院還是認定她有罪，考量她犯後不知悔改，仍飾詞狡辯，並未與被害人達成和解，高院因此駁回上訴，維持5年6月的刑期。可上訴。

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