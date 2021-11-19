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社會 社會焦點 保障人權

懷疑妻子在套房內偷吃？在屋內裝監視器　夫遭判刑定讞

▲桃園市廖姓男子去年6月間懷疑同居女友另結新歡，在其住處浴室排風口偷裝針孔攝影機，竊錄同居女與其女兒如浴畫面挨告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子在套房內裝設針孔，想拍前妻偷吃的畫面，遭判刑定讞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市呂姓男子懷疑妻子在離婚前偷吃，竟委託擔任房仲的姊姊，在妻子名下的套房內裝設監視器。妻子發現後提告違反《通監法》，呂男與姊姊均遭起訴，一二審均將2人判刑3月得意科罰金，緩刑2年。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，呂男與林姓妻子在2018年間已經打算離婚，雙方決定將登記在妻子名下的套房賣出，隨即委託呂男擔任房仲的姊姊，協助賣屋，妻子也將套房的磁扣、鑰匙交給姊姊。不料妻子竟在屋內流理台廚具上方天花板的間接照明飾板，發現一台針孔錄像機，妻子不滿，向檢方提出告訴，檢方依照違反《通訊保障及監察法》，對呂姓姊弟提起公訴。

法院審理時，呂男坦承委託姊姊裝設針孔。但他抗辯，套房為雙方共同所有，當時是空屋無人使用，委託姊姊幫忙銷售；但經姊姊告知，其他仲介帶看房屋時，曾有一名自稱屋主的女性及一名陌生男子在屋內，且屋內有其他人使用過的痕跡，所以才請姊姊到屋內裝設針孔攝影機，確認是否有不明人士在使用。姊姊也抗辯，房屋為2人共有，她是經由共同屋主弟弟的允許後，才進入裝設針孔攝影機；而套房當時委賣，房仲隨時會帶人來看屋，故此，妻子應該對自己的隱私並無合理期待。

但法院審理後，認為當時房屋雖然委賣，但實際上仍處於妻子使用支配之下，妻子對於在套房內的行為應有隱私的合理期待，她在套房內的行為，應該屬於「非公開活動」。故此，呂男與姊姊裝設針孔偷拍的行為，確實有罪，一二審法院均量處有期徒刑3月、得易科罰金9萬元，但宣告緩刑2年，緩刑期間內付保護管束，並向社區或其他符合公益目的之機構或團體提供40小時之義務勞務。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

此外，妻子也對呂男、姊姊，以及姊姊的房仲公司提出損害賠償訴訟，一審判決妻子可以獲得30萬元賠償。未經上訴已先行確定。

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