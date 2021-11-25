娘家出錢買房！婆婆開口同住「大姑4口也搬來」　媳婦媽不忍反擊了

▲要收租金婆婆翻臉。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

不少人都說，結婚不是2個人的事，而是兩家人的事，因此結婚之前，最好先了解一下對方的家人。一名人妻表示，娘家出錢買房，已經把婆婆接來住，沒想到婆婆還要接離婚大姑一家4口來住，開口收房租婆婆竟還翻臉，讓她超級傻眼。

醫藥記者洪素卿在《震震有詞》分享案例，一名人妻的娘家出錢買房子，家中非常寬敞，7房格局。當時人妻想著，自己、老公以及媽媽3人住非常夠住，應該可以過著幸福快樂的生活，沒想到之後婆婆也開口要求要住進來。人妻的媽媽想說，人家也單親，便同意這件事。

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不料，大姑離婚，帶了3個小孩，婆婆居然說，「把姐姐接過來一起住，反正你們家房間這麼多，親戚有什麼好計較。」對此人妻媽媽覺得很不好，便提出要負擔一些費用，一個房間收3000元租金，希望藉此逼退對方。

▲雙方鬧得不愉快。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

結果婆婆居然嗆，「水電費我兒子也有出啊。」雙方鬧得非常不開心，人妻媽媽怒回，「既然要吃人夠夠、軟土深掘，那我也不給你們方便，你們搬出去好了。」婆婆也不甘示弱回，「把我兒子出的水電費都還給我，兒子我生的、我養的，為什麼要幫妳們出錢。」

洪素卿透露，人妻媽媽就把錢算一算還給婆婆，要他們快點搬出去，沒想到婆婆還覺得拿太少「你們沒給我房子住，以後要給我孝親費」，讓大家非常傻眼，之後夫妻倆就常為此吵架，人妻媽媽甚至還建議2人乾脆離婚。

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