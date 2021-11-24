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阿媽比你強！全台「最資深」電競賽事28日開跑...選手總年紀1824歲

弘道基金會將在28日舉辦「不老電競大賽」，參賽成員平均年齡坐落在65歲。（圖／翻攝自弘道基金會粉絲專頁）

▲ 弘道基金會將在28日舉辦「不老電競大賽」，參賽成員平均年齡坐落在65歲。（圖／翻攝自弘道基金會粉絲專頁）

圖文／CTWANT

一般提到電競賽事，大多人的觀念應該都是會認為「這是年輕人的事情」。而長年關注在長者照護的弘道老人福利基金會，竟然宣布將在28日舉辦「不老電競大賽」，消息曝光後，吸引不少網友的目光，不少網友都認為，年長的長輩們會跟著年輕人一起玩遊戲，看起來是非常新鮮的事情。

弘道老人福利基金會於22日在粉絲專頁上發文，內容中指出，在歷經11個月的時間，從籌備、招募、培訓到現在，以爺爺奶奶為主角的「不老電競大賽」將在28日正式開賽。而這些參賽的長輩們並不是只是玩票性質的參與，文章中表示「兩個多月的培訓裡，看見了他們每周搭乘2個小時車程去上課；看見了他們總拿著筆與紙記筆記；看見了他們總巴著年輕教練不斷問問題；看見了他們總提前一小時到教室練習；看見了他們請教子女們各種戰術；看見了他們回到家還相約今天幾點上線？」

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而根據粉絲專頁的發文，目前這場「不老電競大賽」總共有3個隊伍參加。由於著實很難想像長輩窩在電腦前打電動的模樣，因此消息曝光後，不少網友紛紛留言表示「真正的連我阿嬤都比你強」、「太強大了」、「長輩認真專注的神情，真的很令人感動！」、「超帥的」、「照片好酷!!! 我以後老了也要這樣」、「爺爺奶奶也太可愛」。

弘道老人福利基金會的小編也在留言區內補充，表示爺爺奶奶們因為視力記憶不比年輕人，於是就有小孩特別幫他們在鍵盤上做標記，幫助長輩找尋與記憶，讓長輩們在操作上比較順手。而透過照片也可以看到，知名遊戲《英雄聯盟》常用的按鍵，均被貼紙貼上放大的字母，甚至連滑鼠上都貼上「左」、「右」的標示，讓人看了十分溫馨。

小朋友幫長輩作的特殊標記鍵盤。（圖／翻攝自弘道基金會FB）

▲小朋友幫長輩作的特殊標記鍵盤。（圖／翻攝自弘道基金會FB）

《CTWANT》這邊也獨家訪問到弘道基金會企劃昊平。昊平首先解釋，在先前「不老騎士」的企劃落幕後，弘道也曾辦理過不老棒球、不老婚紗夢等活動，持續陪伴長輩們實踐夢想。之後弘道這邊一直想要做新的企劃，後來在多方了解之後，決定能透過「電競遊戲」拉近老⼈家與年輕⼈溝通互動的橋樑，並以成立「戰隊」的⽅式來號召全國志同道合的⻑輩加入團隊。

弘道為此也舉辦大規模的海選，錄取的長輩很多在過去都不太認識「電競是什麼」，也有部分的長輩在過去就曾玩過「世紀帝國」、「魔獸爭霸」、「暗黑破壞神」等遊戲。遴選出來的成員也在健行科技大學、弘光科技大學與正修科技大學三所學校內進行受訓，由三校電競專班的學生教練負責訓練這些年長的參賽者。

昊平表示，長輩們主要學習的遊戲是《英雄聯盟》，學習的範圍從基礎的遊戲介面、英雄介紹、地圖介紹、技能介紹，到深入的如何出裝、如何吃兵、如何推塔，長輩們也從一開始完全聽不懂，只能低頭猛抄筆記，到現在已經有足夠能力與教練討論，甚至晚上還會相約出團練習。

在參賽成員年紀的部分，昊平也透露，目前整場賽事總共有3個電競隊伍、共計有28位長輩參與，成員平均年齡為65歲，總歲數高達1824歲，堪稱是全台最為資深的電競賽事，而整場賽事將在11月28日早上10點開跑，將由Yahoo電競負責線上轉播。

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