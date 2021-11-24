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22歲北影正妹棄明星夢從軍　增重10公斤網驚：完全認不出來！

北影正妹商琳放棄明星夢與公務員鐵飯碗，決定加入解放軍服役。（組合圖∕翻攝自微博）

▲北影正妹商琳放棄明星夢與公務員鐵飯碗，決定加入解放軍服役。（組合圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

從拿手機自拍的女孩，到持步槍的「火箭少女」，22歲正妹商琳從北京電影學院畢業後，並沒踏上曾經夢想的演藝舞台，當她順利考上北京市公務員才2個月時間，更毅然決定轉職投身軍旅，不斷打破身邊親友的眼鏡。為順利進入部隊服役，她還特地剪了短髮與增重10公斤，前後樣貌差別之大讓不少網友驚呼：「完全認不出來！」

商琳從軍前後的樣貌差別之大，讓許多網友驚呼：「完全認不出來！」（組合圖∕翻攝自微博）

▲商琳從軍前後的樣貌差別之大，讓許多網友驚呼：「完全認不出來！」（組合圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，擁有一對迷人大眼與170公分高挑身材，並曾獲北京市優秀畢業生、校級優秀畢業生與全面發展獎學金一等獎的商琳，可說是才貌雙全的才女，還被認為是演藝界未來可能的明日之星，甚至連她本人也曾懷抱明星夢過。

令人意外的是，商琳畢業後並沒有朝本科與演藝界發展，而是考取了北京市公務員，就在親朋好友以為她要手捧鐵飯碗，平穩地度過一輩子後，商琳又再做出令人料想不到的決定，她想要參軍「證明自已」。

擁有170公分高挑身材的商琳，過去也曾懷有明星夢。（組合圖∕翻攝自微博）

▲擁有170公分高挑身材的商琳，過去也曾懷有明星夢。（組合圖／翻攝自微博）

與在校期間相反，商琳雖不必再嚴格控制身材與體重，但天生就吃不胖的她，不僅體重太輕，甚至連體脂率也低於參軍標準，於是商琳透過飲食與健身，成功增重10公斤，在今年正式加入解放軍火箭軍的訓練團，成為一名「東方快遞員」，也是北京市近年唯一一位從公務員轉戰軍旅的案例。

雖然商琳從軍前後的樣貌差別甚大，讓許多網友驚呼：「完全認不出來！」、「根本不同人吧？」與「有濾鏡與沒濾鏡的差別」等酸語，但她棄筆從戎的故事仍引起許多人好奇，更有不少網友前往微博詢問：「都已經是人生贏家，為何要參軍？」商琳則回答：「生在最好的時代，女性不應被定義，所以要大膽走出舒適圈證明自己。」

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