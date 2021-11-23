不想上學裝病騙爸媽！她就醫「狂灌水」...竟查出罹重病

▲女子表示自己8歲時裝病逃學，卻意外查出自己罹患糖尿病的意外事蹟。（圖／翻攝自Unilad）

圖文／CTWANT

國外1名女子瑪麗（Mary）在抖音平台以@clutzychick帳號發布了一則影片，她表示自己8歲時曾因為不想上課裝病欺騙父母；不料，卻在前往醫院檢查時，得知自己竟真的罹患了糖尿病，所幸經過一段時間的休養，瑪麗的身體狀況已無大礙。

根據《Unilad》報導，瑪麗表示，當她還是個小女孩時，某天因不想去學校上課，故意說謊騙爸媽自己感冒、喉嚨痛，希望能請假一天在家休息。瑪麗表示，她不清楚當時父母是否相信自己的謊言，但是為了讓爸媽相信自己，她仍乖乖聽話跟著媽媽去醫院看病。

沒想到，瑪麗竟疑似一語成讖，在搭車去往醫院的途中，她感到自己的喉嚨狀況真的變糟，且十分口渴，在抵達醫院前她便猛灌了4次開水，以減輕不適。而當到達醫院後，她的病情亦變得更加嚴重，「醫生幫我量了體重，說他需要做個測試，因為我的體重嚴重不足，我的血糖處於極危險邊緣，（他們）趕緊把我送到醫院，並診斷出我患有糖尿病。」

瑪麗說道，自己最後休學了幾個禮拜來治療糖尿病，目前身體已無大礙，同時她也對自己裝病、假裝喉嚨痛卻意外拯救自己的小命感到十分慶幸。影片曝光後，截至目前為止已獲得超過500萬的觀看次數，有不少同樣患有糖尿病的網友留言表示，會感到極度口渴，確實是許多糖尿病的年輕患者常見的症狀之一。

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