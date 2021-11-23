　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

不想上學裝病騙爸媽！她就醫「狂灌水」...竟查出罹重病

女子表示自己8歲時裝病逃學，卻意外查出自己罹患糖尿病的意外事蹟。（圖／翻攝自Unilad）

▲女子表示自己8歲時裝病逃學，卻意外查出自己罹患糖尿病的意外事蹟。（圖／翻攝自Unilad）

圖文／CTWANT

國外1名女子瑪麗（Mary）在抖音平台以@clutzychick帳號發布了一則影片，她表示自己8歲時曾因為不想上課裝病欺騙父母；不料，卻在前往醫院檢查時，得知自己竟真的罹患了糖尿病，所幸經過一段時間的休養，瑪麗的身體狀況已無大礙。

根據《Unilad》報導，瑪麗表示，當她還是個小女孩時，某天因不想去學校上課，故意說謊騙爸媽自己感冒、喉嚨痛，希望能請假一天在家休息。瑪麗表示，她不清楚當時父母是否相信自己的謊言，但是為了讓爸媽相信自己，她仍乖乖聽話跟著媽媽去醫院看病。

沒想到，瑪麗竟疑似一語成讖，在搭車去往醫院的途中，她感到自己的喉嚨狀況真的變糟，且十分口渴，在抵達醫院前她便猛灌了4次開水，以減輕不適。而當到達醫院後，她的病情亦變得更加嚴重，「醫生幫我量了體重，說他需要做個測試，因為我的體重嚴重不足，我的血糖處於極危險邊緣，（他們）趕緊把我送到醫院，並診斷出我患有糖尿病。」

瑪麗說道，自己最後休學了幾個禮拜來治療糖尿病，目前身體已無大礙，同時她也對自己裝病、假裝喉嚨痛卻意外拯救自己的小命感到十分慶幸。影片曝光後，截至目前為止已獲得超過500萬的觀看次數，有不少同樣患有糖尿病的網友留言表示，會感到極度口渴，確實是許多糖尿病的年輕患者常見的症狀之一。

延伸閱讀
情侶衝浪遇大白鯊　他男友力爆發「海中痛扁鯊魚」救女友
遇強震先開門再說？　氣象局：大錯特錯啊
對領導階層喪失信心　過半臉書員工拒絕長期留任

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
超商「歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少口角風險
Google地圖驚現外星人影！蘑菇頭叉腰畫面曝
汪小菲被發現「悄點讚大小S貼文」　一句「終究被拋棄」掀熱議
格鬥家贏了中國選手狂嗆：滾回去　怒炸原因曝光
正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館拿去配冥婚
第15輪已157萬人完成預約！129萬人搶爆BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

不想上學裝病騙爸媽！她就醫「狂灌水」...竟查出罹重病

Google地圖驚現外星人影！蘑菇頭叉腰畫面曝　網朝聖嚇瘋：消失了

乞丐「時薪近3000元」！她曝「這節日」最賺：可大撈一筆

妹子上廁所突被「馬桶吸住屁股」！當場動彈不得...結局超尷尬

美國人也念錯！當地人揭IKEA「正確發音」　網哭：跟阿滴教的不同

腦中突傳詭異低語　男轉頭驚見「半狗人」撞碎樹林狂追他10分鐘

世界第一AV女神曝光新男友是他！　甜蜜過頭囧錯過航班

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

轎車停路中！駕駛下車吃牛肉湯 民眾怒檢舉：把馬路當停車場？

不想上學裝病騙爸媽！她就醫「狂灌水」...竟查出罹重病

Google地圖驚現外星人影！蘑菇頭叉腰畫面曝　網朝聖嚇瘋：消失了

乞丐「時薪近3000元」！她曝「這節日」最賺：可大撈一筆

妹子上廁所突被「馬桶吸住屁股」！當場動彈不得...結局超尷尬

美國人也念錯！當地人揭IKEA「正確發音」　網哭：跟阿滴教的不同

腦中突傳詭異低語　男轉頭驚見「半狗人」撞碎樹林狂追他10分鐘

世界第一AV女神曝光新男友是他！　甜蜜過頭囧錯過航班

鄉公所秘書卸任踢爆「賣地弊端」　卻因這件事拿不到800萬獎金

央行總裁嘆「升息對房地產不利」！網翻這句話怒打臉：在搞笑嗎？

萬海新造船「源春輪」發生碰撞事故　公司：受損不嚴重

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動　經紀人曝傷勢

陳吉仲「保健品比喻萊劑」　菜農批講幹話：這麼健康不給國內用？

台日交流賽組隊　中職計畫納入旅日好手助陣

連20天蜂蜜蛋糕買1送1！一之鄉感恩祭11／24開跑　還能分批取貨

《斛珠夫人》編劇開砲！　狠批人設「面目全非」：已不是我筆下人物

蘆洲攤販放任愛犬穿梭馬路　她勸導反被嗆「出車禍就賠錢啊！」

金馬專訪／温貞菱當傳播妹坦言「很心酸」　生涯最大尺度再闖金馬

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

新奇熱門新聞

美國人也念錯！當地人揭IKEA正確發音

男樹林驚見「半狗人」狂追他10分鐘

世界第一AV女神曝光新男友是他！

Google地圖驚現外星人影！蘑菇頭叉腰畫面曝

乞丐「時薪近3000元」！她曝「這節日」最賺

妹子上廁所突被「馬桶吸住屁股」！結局超尷尬

她裝病不想上學　就醫「狂灌水」竟查出罹重病

古代打仗「衝鋒部隊」為何總是老兵？

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

培根掉地吐白絲？　網：不敢吃了

她自爆被外星人綁架　強取3顆卵子去配種

美尋獲9具外星人屍體！FBI機密文件曝光

千萬別摸往生者的臉！3原因：不是迷信

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

更多熱門

相關新聞

離婚李正帆原因曝光！　王若涵痛哭

離婚李正帆原因曝光！　王若涵痛哭

在春河劇團《好好愛我 青春追夢人 青春歌喉讚》音樂劇原聲帶記者會上，王若涵（珍妮佛）宣布已在6月30日結束和資深音樂人李正帆15年婚姻。日前她接受本刊《CTWANT》專訪，透露對方除了工作上的不負責任，多次的不告而別才是導火線，最後竟然還要她的韓文老師瞞著她幫忙偷寄衣物到台南，徹底踩到她的地雷，讓她下定決心辦離婚。

男樹林驚見「半狗人」狂追他10分鐘

男樹林驚見「半狗人」狂追他10分鐘

未婚妻搞一夜情　他照片PO網慘了

未婚妻搞一夜情　他照片PO網慘了

沒方向盤！外媒曝Apple Car上市日

沒方向盤！外媒曝Apple Car上市日

老公背後長一顆痘　人妻見「擠破」怒：準備離婚

老公背後長一顆痘　人妻見「擠破」怒：準備離婚

關鍵字：

周刊王@clutzychick

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面