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劉薰愛前男友夥同混血辣模蔡瀞瑢仙人跳富商刮820萬　判刑定讞

▲▼劉薰愛前男友涉仙人跳！《國光》混血女模色誘富商索。（圖／翻攝自蔡瀞瑢、李庠岑臉書）

▲劉薰愛前男友李庠岑與混血女模色誘富商，李庠岑判刑定讞。（圖／翻攝自蔡瀞瑢、李庠岑臉書）

記者吳銘峯／台北報導

跨性別女模劉薰愛曾與男子李庠岑交往，但2人分手後，李庠岑竟與另名混血女模蔡瀞瑢，設局誘騙富商到飯店開房間搞「仙人跳」，向富商勒索得手820萬元。一審將李男判刑5年半與6月，二審更加重改判7年4月與7月，7月部分得易科罰金。李男再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

李男從事飯局妹仲介，曾經在媒體專訪中秀出花名冊，其中不乏藝人、模特兒等外型亮麗的正妹，他也因為與跨性別女模劉薰愛交往登上新聞版面。在與劉薰愛分手後，他與平日就稱兄道弟的科技公司的網路新貴王姓男子也鬧翻，李男因此找蔡女進行「仙人跳」。

外型亮麗的蔡女是日、荷與台灣泰雅族混血兒，大學時代就以平面模特兒出道，後來還上電視節目，一度爆紅。她與李男和謀，2016年4月間約出王男到天閣酒店信義會館開房間，王男赴約後，埋伏在外的李男與3名同夥便衝進房間，李男大叫：「叫我女朋友脫光給你看，什麼意思啊～」、「為什麼要約我女朋友開房間」、「為何要挖我的妹妹、斷我財路」。眾人還拿出電擊棒敲擊王男頭部，要求王男交出500萬元，王男心生恐懼，2天後就匯款460萬元。

李男等人食髓知味，陸續以影片外流為由，或是同夥要入監需要跑路費、安家費，甚至還出示土製炸彈，讓王男不斷吐錢，總計交付820萬元。王男之後避不見面，李男還在王男公司門口以宣傳車宣傳不實訊息，並拉起白布條書寫「王姓某執行長：教唆傷害、恐嚇、勒索、強盜、妨害自由，事後避不見面」。另外李男也在微信上公佈王男的身份證字號與姓名，並用照片留下恐嚇字句，王男報警逮人。

一審法院審理後，將李男判處有期徒刑5年6月，另外還判刑6月、得易科罰金；蔡女遭判刑1年，另外同夥也分別遭判刑6月至2年不等刑期。上訴二審後，高院認為李男曾有妨害兵役前科，依照累犯規定加重刑度為7年4月與7月（得易科罰金）；另外蔡女則因達成和解，獲得緩刑3年，但需提供90小時之義務勞務，並接受法治教育課程5場次。蔡女等人未上訴，僅李男以二審判決不當加重為由，上訴第三審。最高法院審理後，認為李男上訴無理由，日前駁回上訴定讞，李男將發監執行。

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