巨乳妹把男友名字「刺在唇內」為愛痛爆　1周後發現他偷吃女同事

▲美國加州24歲辣模把男友名字刺在下嘴唇內，結果才過了1周就分手。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok）

記者張寧倢／編譯

美國24歲辣模思奎爾茨（Kazumi Squirts）在OnlyFans開設成人色情帳號而走紅，日前她透露了極為私密的刺青，部位竟然是在下嘴唇翻開後的口腔內部，而且刺上的不是圖案，而是前男友的全名。可惜思奎爾茨的這段感情並不如刺青一樣長久，才剛刺完沒幾天男方就被她抓包劈腿。

根據《每日星報》報導，OnlyFans女模思奎爾茨日前向媒體透露了此事，她在和前任男友即將交往滿1周年的1個月之前，將男友的名字變成唇內刺青，只要翻開下唇就能看到裡面有對方的全名，原本她是想要刺上對方的星座或是姓名縮寫，但她的一名女性友人已在身上刺了男友的全名，「所以我想我也應該這樣做，來證明我對我們的關係多麼充滿信心。」

思奎爾茨說，唇內刺青過程非常痛苦，不但會流很多血，還會流出大量口水，因為她的流得到處都是，刺青師必須不停地擦拭口水才能繼續，「這非常不舒服又很痛。」她和閨蜜都覺得這個刺青很棒，但她後來將成品展示給男友看，對方感覺非常驚訝，當時思奎爾茨太愛他了，並沒有注意到男友眼裡是否曾透露欣喜或感動，但男友看過刺青之後就開始天天加班，甚至不接她的電話。

思奎爾茨刺青完大約一周後，男友參加員工派對卻連一通電話都沒接，她原本擔心男友是不是喝太多酒，後來查看手機定位才發現，男友在女同事家裡過夜，「不幸的是，大約一周之後，我發現他和同事睡了，女方也發簡訊跟我坦白一切。我氣得滿臉通紅、火冒三丈，覺得自己被出賣了。」男友隔天開始表現得很冷淡，還說她太瘋狂，最後拋出震撼彈聲稱「突然不愛她了」，同時叫思奎爾茨搬走。

思奎爾茨說，她追求開放的關係，所以其實不介意另一伴和其他女人上床，只要事先溝通就沒問題，但男友卻在背地裡亂搞。然而，事情經過3年了，思奎爾茨至今依然留著這位前任男友的刺青，但她正在考慮要不要把刺青改成其他字樣，「可惜的是，雖然經過好幾年了但它並沒有褪色，我在想要不要把它改成TOILET（廁所），某種程度上這還比原本的意義更優雅，看起來也沒那麼愚蠢。」

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