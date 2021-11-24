押欠債女埋雞屎坑　囂張PO網「有墾丁的感覺」...17惡煞遭拘提

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名謝姓女子向大寮區一家地下錢莊借錢，因為還不出錢，竟被帶到雞寮以土堆和雞屎活埋，還拍影片PO到社群媒體上，高市刑大偵辦後，發現主嫌是綽號「阿霖仔」的陳姓男子（25歲），他除了經營地下錢莊，還設局仙人跳和假詐賭，被害人只要不從，陳男就帶著「球棒隊」教訓對方。警方昨天到大寮等地搜索拘提、總共帶回16男1女送辦。

▲被害人還不出錢就被地下錢莊埋在雞屎坑。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲地下錢莊還嗆被害者「在大寮就能有墾丁的感覺」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市刑大是去年追查一起槍枝案件時，發現有被害人被毆打的影片，比對影像後，鎖定陳嫌為首的犯罪集團，警方調查發現，謝姓女子向陳嫌等人借了2萬元，第二個月因為還不出利息4000元，就被帶到大寮區一處雞寮，被土堆和雞糞活埋，還拍影片嘲諷說「在大寮就可以有墾丁的感覺」。

▲高市刑大帶回17名地下錢莊嫌犯送辦。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，警方調查，去年9月間，陳男的前妻賴女（25歲）約出她的同學兼前男友到鳳山一間汽車旅館，什麼事都還沒做，陳男就帶著一群「球棒隊」衝進來，把這名前男友打得頭破血流，陳男要求給100萬，否則就要將影片上傳網路，還有一名李姓男子也因為遭誤陷詐賭，被帶到一間環保公司內猛打一頓，威脅要斷手，想敲詐勒贖。

市刑大經調閱相關影像後，23日到大寮、鳳山、內門、屏東恆春等地，執行搜索、拘提、傳喚一干犯嫌到案，並查扣瓦斯槍、模擬槍、西瓜刀、鐵鏟、球棒。詢問後將17名嫌犯依違反組織犯罪條例、刑法殺人未遂、恐嚇取財、傷害、槍砲彈刀條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。