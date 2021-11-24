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退役中校杜永心淪共諜遭判4年仍無悔意　友人嗆：不要騷擾我們！

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲退役中校杜永心淪為共諜，遭判刑後竟躲在高院內不願回應。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

空軍退役中校杜永心，被大陸情報單位吸收，以贈送現金、名酒，或招待出國等方式，企圖吸收我國蔡姓陸軍現役中校，希望他未來台海發生戰事時「消極不抵抗」。一審法院認定杜男違反《國家安全法》判刑4年。案經上訴，高院二審認為他沒有悔意，24日仍判刑4年。杜男出庭聽判，但不願回應，友人更嗆：不要騷擾我們！

檢方調查，杜永心原本是我國空軍中校，1994年2月退役後，前往中國經商，被中央軍事委員會政治工作部（原為中國人民解放軍總政治部）某科長吸收，承諾在台發展共諜組織。

杜男2011年返台後，聯繫曾在陸軍某聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，並發現對方經濟困難。杜男多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金、茶葉、名酒、邀請國外旅遊等方式，打算收買蔡男。2018年間，杜男提到自己將前往大陸與上級單位會面，還要求蔡男自拍一段祝賀官員晉升的影片，並要蔡男在影片中說：「兩岸未來一定統一，若未來發生戰事，將不會採取任何作為，配合祖國」。蔡男驚覺有異，多次錄音自保，也將禮品退回。2019年間，檢調單位對本案收網，檢方對杜男提起公訴。

一審法院將杜男判刑4年，案經上訴，高等法院24日二審宣判，還是認定杜男有罪，駁回上訴，維持4年的刑度。杜男出庭聽判，但對於媒體詢問的問題，一概不理，僅提到，如果自己蒙受不白之冤，外界應該對他更有同理心。

杜男不接受採訪，在高院內大玩躲迷藏，最後更厚著臉皮，坐在庭外長椅上閉目養神，對於自己所犯的罪行，絲毫不以為忤。與杜男同夥的女友人更是對著記者說，不要騷擾他們，所作所為完全沒有悔意。

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