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社會 社會焦點 保障人權

求復合不成！莽男持刀闖前女友香閨還砍她滿臉是血

▲▼長髮女,跟蹤。（圖／pakutaso）

▲蔡姓男子摸進前女友香閨，砍得她滿臉是血。此為示意圖。（圖／pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蔡姓男子與周姓女友分手後，竟在今年初深夜闖進周女住家，摸進周女房間中，死纏爛打要求復合。周女拒絕，蔡男惱怒，以預藏的水果刀揮砍周女頭、臉，將她砍得滿臉是血。周女幾經安撫，撿回一命。一審依照「殺人未遂罪」將蔡男判刑6年、二審改判5年4月，案經上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

犯案的蔡男（25歲）與周女分手後，周女另外結交新男友。蔡男不滿，今年1月初凌晨，闖入周女位在三重的住家中，並進入周女的房間。蔡男要求復合，不斷死纏爛打。周女提到「和現在男友在一起看得到未來，不用煩惱金錢壓力。」蔡男大怒，拿出預藏的水果刀，開始對周女揮砍。

周女抓起床上棉被、枕頭抵抗，並不斷安撫蔡男，過程中，蔡男刀子甚至砍到脫手，改以徒手毆打周女，最後在周女不斷哀求、道歉下，蔡男才停手，周女逃出向家人求救，緊急送醫後撿回一命。經過驗傷後，檢方認為，被害人所受傷勢位置在右眉、左眉、左臉頰、右嘴角、頸部、左胸、右胸、左髖、左手大拇指、左手掌、左手臂、左後肩胛，除手上之防禦傷外，均集中在臉、頸、胸、背部等上半身，且周女身上所受刀傷即多達16處，而頭、頸、胸、背部等均屬身體要害，其中一刀更深及胸腔導致左側氣胸。檢方認為蔡男殺人意圖明顯，依照「殺人未遂罪」提起公訴。

一審將蔡男判刑6年，上訴二審後，高等法院改判蔡男有期徒刑5年4月。高院認為，檢方起訴指稱蔡男曾「用手及枕頭摀住周女口鼻，稱不讓周女活」，一審法院也認為他惡性重大，所以刑度較重，但高院調查後，認為蔡男並無摀住周女口鼻，因此認為他犯行惡性並非重大，改判5年4月。案經上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

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