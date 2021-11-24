紙風車屏東戲劇藝術中心成立 全台第一個南部訓練基地

▲紙風車屏東戲劇藝術中心24日成立 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安與紙風車文教基金會李遠董事長及董事吳念真、洪三雄、李永豐、雷輝及顧問陳玲玉、邱建發，及立委周春米等人，今(24)日在屏東藝術館共同宣佈成立「紙風車屏東戲劇藝術中心」，將以藝術館為基地，推動戲劇人才培訓及藝術推廣計畫。

屏東縣政府與紙風車合作設立「紙風車屏東戲劇藝術中心」，也是紙風車跨出台北，全台第一個訓練基地。

紙風車「368鄉村市區兒童藝術工程」在各地巡演的經驗中，發現需要藝術的不僅是孩子，許多青少年及大人也會有接觸藝術、參與戲劇的期待，這與潘孟安縣長的理念不謀而合。

潘縣長表示，屏東戲劇藝術中心未來透過人才培訓及藝術推廣的計畫，以戲劇陪伴在地的長輩、青少年及一般大眾，讓他們自身的生命經驗成為戲劇的元素，一同參與戲劇創作和演出，讓大家可以在自己的地方，能夠用自己的話，以表演藝術的方式，說自己的故事。

紙風車文教基金會李遠董事長表示， 從戲劇「斯卡羅」可以看到屏東是台灣歷史的縮影，屏東是最能夠解釋台灣故事的土地，紙風車將秉著「回饋」、「分享」的精神，把所有的資源帶到屏東，培養在地的人才，讓藝文表演在地扎根。

「屏東比較熱，萌芽跟成長更容易」吳念真說，紙風車30年的經驗，將從屏東開始，開啟互相協助的模式，讓屏東多元文化特色持續被看見，愈在地愈國際。

縣府說，期盼紙風車屏東戲劇藝術中心的成立，讓屏東人透過表演藝術未來，也將經驗複製到其他縣市，延續368兒童藝術工程的精神，服務更多的地方。