首座公部門無人機飛行考照場　體驗視覺衝擊+飛行快感

▲2021屏東無人機教育推廣活動，體驗視覺衝擊與飛行快感 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為讓民眾了解遙控無人機有趣之處及相關管理規範，21日結合屏東縣無人機協會於屏東縣遙控無人機飛行場舉辦「2021屏東無人機教育推廣活動」，除邀請專業飛手進行噴射機表演炒熱氣氛外，縣長潘孟安也操作穿越機升空進行第一人稱飛行視角體驗，體驗不一樣的視覺衝擊與飛行快感，縣府期盼藉由該活動為國內無人機軟硬體應用開闢新視野。

縣長潘孟安表示，為了回應廣大飛友們的期盼，縣府團隊規劃於2022年進行飛行場改善工程，希透過建置辦公室、停車場、廁所等硬體設施的改善，提供該飛行場更完善的服務品質，希望未來在飛行場的使用上，能讓飛友們更舒適，吸引更多飛友前來使用。

他說，縣府另在高樹鄉南華國小打造AI智慧農業學校，並向民用航空局爭取設立25公斤以上150公斤以下的遙控無人機高級測驗場，致力打造「農業智慧科技」為主軸的創新創業基地及遙控無人機的友善環境。

交通旅遊處表示，這次活動以法規宣導及互動體驗方式來呈現，結合穿桿賽表演、模型展示、有獎徵答及手擲機趣味競賽等多樣化活動，讓民眾不只是靜態觀賞吸睛的無人機，更能在參與活動過程實際體驗無人機的好玩之處。相關場地資訊可於屏東縣政府交通旅遊處官網（https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=2662691450185580）查詢，亦可電洽屏縣府交通旅遊處(08-7320415-5110、5111)洽詢。