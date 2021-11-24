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社會 社會焦點 保障人權

兒遭瑪莎惡少暴打明出院　母：有人勸和解...我堅決告到底

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲宋姓男大生明將出院，宋母今日出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

逢甲宋姓男大生7日凌晨不慎與瑪莎拉蒂3惡少擦撞遭暴打，導致顱內出血、顱底骨折重傷昏迷入院，如今傳來好消息，宋男將於明天出院。宋母24日受訪表示，兒子開刀時打開頭蓋骨、縫了46針，疑因手術影響視力，目前左右眼分別有斜視、複視問題，且情緒非常不穩定，需要做心理輔導。宋母透露，有人提醒3惡少頗有背景，勸她以和解結案，但目前她打算堅決告到底。

宋母今日下午於台中榮總醫院受訪，她說，兒子傷後動手術「從左耳上面到後腦繞一圈直到右耳，打開頭蓋骨」，術後縫了46針，目前是頭髮剃光的狀態，讓重視外表的兒子相當不能接受。

疑因手術影響視神經，宋男目前左右眼有外斜視、上斜視、複視等後遺症，宋母說，兒子因此目前平衡感不佳，需要持續追蹤，若醫生觀察3至6月後仍有此情形，不排除再手術矯正。

宋母表示，術後兒子情緒不穩定，常會對她發脾氣，可在案發前兒子是性情開朗、常找朋友外出遊玩。宋母指出，兒子回想到案發當天，覺得非常氣憤，認為他基於保護同學，他一個人被打沒關係，但為什麼道歉過後對方卻還不願意放過他，更將他打成重傷，真的很誇張。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲宋男疑因受到腦部手術影響到視神經，目前走路平衡感不佳，須進行復健。（圖／家屬提供）

宋母透露，自上次張男父母公開至醫院道歉後，便再無3惡少的家屬向她聯絡，另外，近日有人「提醒」她，3惡少有背景，日後若還想要生活的話，最好打算和解。宋母坦承，這對她是種警告、也感到被威脅，或許對方是好意給她建議，但她目前沒有打算要和解。

宋母表示，兒子目前對於任何事情都很排斥，只想趕快回家，後續會安排心理醫師對其輔導。學校方面，這學期已無法到校，下學期則再做打算。她說，感謝這段期間外界對於他們家的幫助，盼此案能獲得公平的審判跟合理的判決。

本起案件發生在7日凌晨，當時宋姓男大生載著同學開車在行經台灣大道，欲從快車道切換到慢車道時，與行駛在慢車道李男駕駛的瑪莎拉蒂發生碰撞，車禍後李男與同車的張姓、陳姓乘客竟直接將男大生從車內拉下車，讓同學們全部嚇傻，張男再徒手暴打男大生頭部，男大生被送往醫院救治，顱內出血、顱底骨折住院。

案件引起社會嘩然，檢警大力偵查此案，除駕駛駛瑪莎拉蒂的李韋霖、張敦量、陳勁豪等三人，遭檢方依殺人未遂等罪嫌聲押禁見獲准，警方還破獲張敦量幕後的博弈集團「2580國際博弈娛樂城」，14日陸續帶回該集團的金主許姓夫妻及陳姓、顏姓幹部，分別以5萬至70萬元不等交保。

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